Hokejový brankár Liberca sa červenal: Gól cez celé klzisko

Kuriózny moment! Petre Kváča (24) v bráne Liberca dostal gól, na ktorý by chcel rozhodne čo najskôr zabudnúť.

Počas všerajšieho zápasu na ľade Mladej Boleslavi totižto inkasoval gól cez celé ihrisko. Za stavu 2:1 v prospech „ bielych tigrov" do útočného pásma nastreľoval puk domáci obranca Martin Ševc ( 40) a ten skončil prekvapivo až v sieti. Po záverečnej siréne to však českého reprezentanta veľmi mrzieť nemuselo, pretože spolu so svojím tímom sa napokon tešil z tesnej výhry 4:3.