Dvojgólový strelec Chromiak po prehre s USA: Beriem to na seba

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak (19) bol blízko k hetriku. V závere zápasu s USA mal strelec dvoch gólov Slovákov veľkú šancu na vyrovnanie, ale nevyužil ju.

Slováci tak napokon úvodný duel na MS hráčov do 20 rokov v Kanade s obhajcom titulu prehrali 2:3.

"Tento zápas nám ukázal, aké je to ťažká skupina. Musíme hrať naplno celých 60 minút a potom máme šancu uspieť. Sme naozaj veľmi silná skupina a verím, že vyhráme čo najviac zápasov a do play off pôjdeme z čo najlepšie pozície. Myslím si, že sme začali dobre, mali sme nejaké šance, potom dve presilovky. My sme ich nepremenili a oni hej. Tento zápas ukázal, aké dôležité sú presilovky a ich využívanie. Pri nich sa zlomil zápas. V závere som mal veľkú šancu, v ktorej som mohol vyrovnať. Beriem to na seba, škoda, že to tam nepadlo," povedal po stretnutí dvojgólový strelec Martin Chromiak.