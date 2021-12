Legenda sa tvrdo pustila do Cristiana Ronalda: Kvôli nemu sme nevyhrali Ligu majstrov!

Legendárny taliansky brankár Gianluigi Buffon (43) sa tvrdo pustil do portugalského útočníka Cristiana Ronalda (36)! Podľa jeho názoru bol práve Ronaldo dôvodom, prečo Juventus Turín neuspel v Lige majstrov.

Keď Cristiano Ronaldo (36) v lete 2018 prichádzal do Juventusu Turín, v klube očakávali, že ich portugalská hviezda privedie na samotný vrchol a to k titulu v Lige majstrov. "Stará dáma" bola rok predtým vo finále milionárskej súťaže. No krok s Ronaldom príliš nevyšiel.

Legendárny taliansky brankár Gianluigi Buffon (43) bez servítky tvrdí, že Ronaldo bol dôvodom neúspechu Juventusu v Lige majstrov. „Juve mal šancu vyhrať Ligu majstrov, keď som bol v PSG. Márne som premýšľal o tom, prečo sa to nepodarilo. A nakoniec mi to došlo, klub príchodom Ronalda stratil tímovú DNA," cituje Buffona portál TUDN.com.

„V roku 2017 sme sa dostali do finále Ligy majstrov, pretože sme boli tímom plným skúseností, ale predovšetkým sme boli jeden celok," dodal legendárny gólman.