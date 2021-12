Víťazný návrat Konráda po 112 dňoch: Čakal som to horšie!

Dal si darček k Vianociam! Brankár českého tímu HC Olomouc a slovenskej reprezentácie Branislav Konrád (34) sa deň pred Štedrým dňom vrátil na súťažný ľad. Skúsený brankár na začiatku septembra utrpel hororové zranenie, keď ho v prípravnom súboji zasiahla do krku korčuľa súpera a išlo mu o život. Našťastie mu neprerezala tepnu, no spôsobila vážne zranenia, z ktorých sa zotavoval dlhé týždne!

Rodák z Nitry musel po nešťastnom incidente okamžite absolvovať operáciu v olomouckej nemocnici, pretože mal prerezaný sval a poškodený stavec. V prvých dňoch nemohol otáčať hlavou a na krku nosil dlhší čas nákrčník. Od začiatku októbra začal postupne rehabilitovať. „Cvičím s klubovým fyzioterapeutom. Spevňujeme chrbát, ramená, krk a sval, ktorý som mal prerezaný. Robím aj strečingové cvičenia a pohyby hlavou,“ povedal pred pár týždňami pre Nový Čas Braňo Konrád, ktorý od novembra začal aj s individuálnym tréningom na ľade. „Mojím cieľom je, aby som sa ešte do konca roka vrátil na ľad a odchytal nejaké súťažné zápasy,“ načrtol svoje ambície skúsený gólman, čo sa mu aj podarilo.

Konrád sa do bránky postavil po dlhých 112 dňoch vo štvrtok na ľade Českých Budějovíc. Predviedol skvelý výkon a mužstvu vychytal triumf 3:1. „Bolo to dlhé čakanie na návrat, ale som rád, že sme vyhrali. Myslel som si, že sa budem cítiť horšie hlavne z fyzickej stránky, ale spoluhráči mi pomohli,“ vyjadril sa Braňo. „Toto bol prvý krok, ešte mám pred sebou veľa práce. Stále chodím na rehabilitácie, ale verím, že sa to bude stále iba zlepšovať,“ dodal Konrád.