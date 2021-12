Futbaloví reprezentanti oddychovali ďaleko od domova: Vianoce v exotike!

Vyparili sa do tepla! Hoci na Slovensku vládne iba mierna zima, počas vianočných sviatkov aj tak dali namiesto domova prednosť pobytu v klimaticky príjemnejšej exotike. Kvarteto slovenských futbalových reprezentantov meralo tisícky kilometrov, aby si spolu s rodinami oddýchli pred štartom nepopulárnej zimnej prípravy.

Turisticky čarovné Maldivy patria k obľúbenej destinácii krídelníka Róberta Maka. Tentoraz si s rodinou vychutnával Vianoce v rezorte Joali kúpaním v oceáne, pričom nechýbal ani umelý sneh z dela. Lukáš Haraslín sa v Sparte Praha rýchlo prebil do základnej zostavy. Pred klubovým kempom v španielskej Marbelle relaxuje s partnerkou Nikol a osemmesačným synčekom Lucom v Dubaji. Albert Rusnák má už po sezóne. Po prekonaní koronavírusu ostal spolu s Realom Salt Lake City pred bránami finále Západnej konferencie play-off americkej MLS. S rodinou si odskočil dobiť batérie do Mexika. V Dominikánskej republike zasa dovolenkuje obranca Slovana Lukáš Pauschek, ktorý od polovice októbra maróduje so zraneným svalom.