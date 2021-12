Obrovská tragédia! Hokejista († 18) zomrel po náraze do mantinelu!

Tragická správa otriasla deň pred Vianocami celý hokejový svet. Iba 18-ročný nemecký hokejista Niclas Kaus podľahol vážnym zraneniam hlavy, ktoré utrpel 18. decembra pri náraze do mantinelu.

V našich končinách táto správa okamžite pripomenula udalosť z roku 1990, keď počas zápasu Košice - Zlín narazil hlavou do košického mantinelu hosťujúci obranca a reprezentant Luděk Čajka. Aj on o niekoľko dní neskôr v nemocnici vážnemu poškodeniu miechy a krčného stavca v 26 rokoch podľahol. Tragická udalosť sa teraz zopakovala v Nemecku.

Hráč klubu Löwen Frankfurt a nemecký reprezentant do 20 rokov v Bad Nauheime v 25. minúte po jednom zo súbojov nekontrolovateľne narazil hlavou do mantinelu. Talentovaného hokejistu previezli do nemocnice a okamžite operovali. Napriek tomu sa lekárom život mladého muža nepodarilo zachrániť. „Najhoršie obavy sa naplnili. Dni plné úzkosti a strachu sa skončili tým najtragickejším možným spôsobom. Niclas prehral svoj boj o život. Všetci sme šokovaní,“ píše sa vo vyhlásení klubu.

Tragickosť ešte umocňuje fakt, že na zápase bol aj Niclasov o rok mladší brat Jannik, ktorý všetko videl na vlastné oči.