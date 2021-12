Filip Mešár sa teší na ostrý štart: Môžeme dosiahnuť veľký úspech pre Slovensko!

Slovenský reprezentant do 20 rokov Filip Mešár (17) verí, že šampionát v Kanade bude nezabudnuteľný.

Slovenská reprezentácia do 20 rokov sa v dejisku pripravuje na majstrovstvá sveta, ktoré budú hostiť kanadské mestá Red Deer a Edmonton.

Slováci už absolvovali karanténu, niekoľko tréningových jednotiek a prípravný duel proti Nemecku. Zápas vyhrali jasne 4:0.

„Dva dni v karanténe boli dlhé a náročné, pretože sme sa nemohli stretávať so spoluhráčmi. Boli sme len na izbe a hrali sme sa videohry. Teraz je to momentálne lepšie, pretože karanténa skončila. Žiaľ, sme v bubline a nemôže sa ísť pozrieť do mesta,“ prezradil pre Nový Čas útočník Filip Mešár, ktorý hrá v extralige za HK Poprad.

Mladíci odštartovali prípravu na Slovensku.

„Prípravu v Kanade hodnotím pozitívne. Stretli sme sa už skôr v Piešťanoch, ale bez zahraničných hráčov. Neboli sme tam všetci, ale teraz sa už pripravujeme spolu. Každým tréningom sa zlepšujeme a verím, že sme dobre nastavení na turnaj,“ povedal 17-ročný útočník.

Slovenská "dvadsiatka" odohrá prvý zápas na juniorskom šampionáte v pondelok 27. decembra o 3.30 SEČ v Red Deere proti USA, v B-skupine sa stretne ešte so Švédskom, Ruskom a Švajčiarskom. „Už sa teším na ostré zápasy. Keď budú víťazné, tak to bude skvelý pocit. Dúfam, že na tento šampionát nezabudnem. Sme výborná partia a cítim sa tu veľmi dobre.

Spoluhráčov poznám už od malička. Odohrali sme spolu veľa turnajov. Máme tu šikovných hráčov, silné individuality. Myslím si, že môžeme spraviť veľký úspech pre Slovensko. Ale pôjdeme turnajom postupne s nohami na zemi,“ uzavrel Filip Mešár.