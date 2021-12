Slovan Bratislava neodcestoval na Spenglerov pohár! Bude najstarší hokejový turnaj druhýkrát v rade zrušený?

Hokejisti Slovana Bratislava neodcestovali na Spenglerov pohár.

Hráči slovenského tímu mali štartovať na tradičnom podujatí ako náhradníci, no organizátori, ktorí zabezpečujú dopravu všetkým účastníkom, im v noci na sobotu zrušili let. O osude podujatia by sa malo rozhodnúť v najbližších hodinách.

„Môžem potvrdiť, že organizátori nám zrušili lietadlo. Pre vstup do Švajčiarska boli potrebné negatívne PCR testy všetkých členov výpravy. Hráčov a realizačný tím sme otestovali po zápase s Michalovcami. Všetci mali negatívne výsledky. Čakáme na oficiálne rozhodnutie organizátorov, ktoré by malo padnúť po 11.00 h," povedal pre TASR marketingový riaditeľ Slovana Milan Vajda.

Spenglerov pohár sa mal uskutočniť v dňoch 26. až 31. decembra v Davose. Vedenie turnaja pozvalo bratislavský tím ako náhradníka po tom, ako sa z podujatia odhlásili Ambri-Piotta a výber Kanady.