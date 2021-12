Neuveriteľne bizarný moment zo švajčiarskej ligy: Hokejista počas zápasu spadol do nádrže na ľad

Šport prináša okrem krásnych momentov i tie kuriózne, nad ktorými sa každý pousmeje. Práve jeden taký sa pred pár dňami udial v druhej najvyššej švajčiarskej hokejovej lige.

Počas štvrtkového zápasu medzi HC Sierre a Langenthalem totižto jeden hráč nedobrovoľne skončil v ľadovom kúpeli. K doslova bláznivej situáci došlo, keď sa na mantineli zrazili dvaja súperi. Silu nárazu však nevydržali skryté dvierka, za ktorými sa nachádza diera na odhazovanie snehu z rolby.

Do jamy spadli obaja aktéri súboja, no zatiaľ čo jeden sa dokázal bez problémov vyštverať nazad, Arnauda Montandona (30) museli vyslobodzovať spoluhráči, protihráči i rozhodcovia. Nikomu sa našťastie nič nestalo. Tyler Higgins (23) mohol okamžite pokračovať, ale prvý menovaný sa najprv musel prezliecť do suchej výstroje. Momentálne zábery z incidentu bavia ľudí po celom svete, avšak tridsaťročnému útočníkovi nebolo v danej chvíli všetko jedno.

„Mal som šťastie, pretože mám skoro dva metre a do tej diery som padal najskôr hlavou," vydýchol si pred novinármi a dodal, „keď som sa večer vrátil domov, všetko som si uvedomil. Objal som svoju ženu a povedal som si, že mám naozaj šťastie, pretože to mohlo dopadnúť aj oveľa horšie."