Týchto nejaký omikron nemáta! Takto sa v Londýne fandí na MS v šípkach

Žiaden lockdown, žiadne rúška, žiadne rozostupy. Všetko, čo v týchto dňoch rieši celá Veľká Británia v súvislosti s rýchlym šírením koronavírusovej varianty omikron sa ich netýka!

Pri pohľade na fanúšikov MS v šípkach v chýrnom londýnskom komplexe Alexandre Palace akoby svet nežil dobu covidovú!

Šípky už dávno nie sú len koníčkom pivárov! Je to vážny šport, ktorý má svojich verných fanúšikov. Tí si však svetový šampionát nedokážu predstaviť bez typickej atmosféry, ku ktorej patrí more jedla, more pitia, najrôznejšie masky a ešte viac píšťaliek, trúbiek, čohokoľvek, čo vydáva zvuky.

Kto to zažil, tvrdí, že atmosféra v Ally Pally je čarovná, neopakovateľná. Aj preto, že tam naozaj nik nerieši covid! Nateraz... Uvidíme o pár dní!