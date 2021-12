Lyžiarka Therese Johaugová: Pre zlato z Pekingu aj Štedrý deň bez rodiny!

Foto

Berie iba zlato! To je cieľ nórskej krásky z bielej stopy Therese Johaugovej (33) na olympiáde v Pekingu. Najcennejších kovov z MS má doma štrnásť, ale pod piatimi kruhmi vybojovala jediné zlato, aj to v štafete. Nečudo, že má sympatická športovkyňa v čínskej metropole iba zlaté plány a pre to obetuje aj Štedrý deň s rodinou.