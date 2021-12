Brankár Konrád sa po 112 dňoch vrátil do zápasu: Už som tu nemusel byť

Po 112 dňoch je späť. Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád (34) sa v českej extralige vrátil po zranení do zápasového kolotoča.

Konrád sa v prípravnom zápase pred novou sezónou nepríjemne zranil, keď ho do obasti krku zasiahla korčuľa Petra Koukala, útočníka Hradca Králové. Konrád mal šťastie, že mu korčuľa nezasiahla žiadnu žilu ani tepnu. Včera sa v zápase proti Českým Budějoviciam vrátil na ľad, odchytal celý zápas a prispel k výhre svojho tímu 3:1.

"Keď som hovoril lekárom v nemocnici, že ma bolí rameno, tak mi odpovedali, že môžem byť rád, že je to len to. Keby som dostal zásah o centimeter nižšie, nemuselo ma bolieť vôbec nič, už som tu nemusel byť. Nakoniec to teda dopadlo celkom dobre," vravel po operácii brankár Konrád.