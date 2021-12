Zomrel veľký talent amerického futbalu Robbie Roper († 18): Osudnými sa mu stali pooperačné komplikácie

Hráč Roswell High School patril k najväčším hviezdam stredoškolskej ligy v USA a mal pred sebou svetlú budúcnosť. Tragickú správu zverejnila na sociálnej sieti Twitter rodina športovca. „Chceli by sme Vám dať vedieť, že Robie navždy odišiel. Sme hrdí na muža, ktorý sa z neho stal. Bude nám i priateľom chýbať."

Tréner tímu Chris Prewett povedal denníku Atlanta-Journal Constitution, že Roper podstúpil bežnú operáciu ramena a bol doma v rekonvalescencii. Nastali ale problémy a mladík musel byť prevezený späť do nemocnice, kde neskôr poslednýkrát vydýchol.

Hey everyone, here is the update on Robbie. pic.twitter.com/oZuzCT7czf