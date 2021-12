Ťažká noc olympijského víťaza: Po hrozivom napadnutí leží v nemocnici!

Bývalý ruský krasokorčuliar Dmitrij Solovjov (32) sa stal v Moskve obeťou brutálneho útoku.

Olympijský víťaz zo Soči (2014) a strieborný medailista z Pjongčangu (2018) v súťaži družstiev sa počas utorňajšej noci spolu so svojou priateľkou a jej kamarátkami bol zabávať v miestnom karaoke bare, no domov sa už nevrátil. Pri odchode začala mať skupinka troch mužov nemiestne narážky na ženy, Dmitrij sa ich zastal a zbili ho.

„Nehovorili o nás zrovna najlepšie. Hovoril im, aby s tým prestali, no to ich ešte viac namotivovalo a jeden z nich do Dmitrija strčil. Dima spadol a udrel sa o dvere. Snažili sme sa ich od sebe odtrhnúť, Dima však už len ležal a oni do neho kopali," uviedla Anna Sidorovová, priateľka bývalého tanečníka. Polícia zatkla dvoch mužov a niekdajší ruský reprezentant skončil so stredne ťažkými pomliaždeninami mozgu v nemocnici.