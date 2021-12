Problémy Slovákov po MS v plávaní: Časť výpravy musí stráviť Vianoce v Abú Zabí

Po skončení majstrovstiev sveta v plávaní v krátkom bazéne zostali v Spojených arabských emirátoch štyria členovia slovenskej výpravy.

Slováci na svetovom šampionáte nesúťažili od nedele, keďže v slovenskej výprave sa objavilo niekoľko prípadov nákazy koronavírusom. Preto vedúca výpravy Ivana Lange odhlásila reprezentantov SR z ďalších súťaží a jedenásti členovia výpravy, ktorí mali negatívne testy na COVID-19, odcestovali domov. V Abú Zabí však museli zostať v karanténe generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Lange a trio športovcov - Matej Duša, Zora Ripková a Lilian Slušná. Uvedené kvarteto musí stráviť v karanténe minimálne desať dní.

"Snažím sa byť produktívny čo najväčšiu časť dňa. Jedlo tu nie je nič moc, ale dá sa zvonku objednať a to je veľké plus. Mali sme pozitívne testy, takže samozrejme, že sa s tým nič nedá robiť a nie je to vec, ktorú môžeme kontrolovať, takže si myslím, že zbytočne byť kvôli tomu mrzutý nemá veľký zmysel. Ostávam v kontakte s ľuďmi, hlavne počas dňa, keď veľmi nie je čo, ale nemôžem povedať, žeby som sa nejako extra nudil. Naozaj, musíme vydržať pár dní a raz sa predsa domov dostaneme," opísal svoj pohľad na záležitosť Matej Duša, cituje ho oficiálny web SPF.

Zora Ripková priznala, že čas v izolácii v Abú Zabí jej ubieha veľmi pomaly. "Vnímam to tak, že som mala smolu, ale život ide ďalej, Vianoce sú aj tak len dátum. Akurát ma hnevá, že som bola 5 mesiacov v Amerike a tešila som sa domov na moju rodinku a na jedlo. Dni na izbe trávim rovnako. Pre predstavu, dni sa snažím si trochu štruktúrovať a vždy niečo robiť, aby mi z toho nehrablo. Lúštim krížovky, sudoku, skladám puzzle, pozerám seriály, počúvam hudbu. Ale na druhej strane som vďačná, že mám ľahký priebeh, predsa len, zdravie je prvoradé. A nad čím premýšľam najčastejšie? Či ten ďalší test už bude negatívny, aby som konečne mohla odletieť, alebo nad tým, či bude to najbližšie jedlo dobré," prezradila.

Najmladšia členka slovenskej výpravy Lilian Slušná opísala, že pred pár dňami sa cítila horšie - fyzicky aj psychicky. "Teraz cítim, že to nie je na 100 percent, ale je to už oveľa lepšie. Ja trávim čas v karanténe hlavne pozeraním Netflixu na mobile, žiaľ, je to tak. Pravidelne volám s rodinou a s priateľmi, ktorí sa mi snažia to tu celé spríjemniť. Ja len dúfam, že nebudem mať následky z korony a že čo najskôr budem doma medzi svojimi," uviedla.