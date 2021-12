Tréner hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš: Chceme ľuďom urobiť radosť

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov, ktoré sa od 26. decembra 2021 do 5. januára 2022 uskutočnia v Kanade, budú môcť vidieť aj diváci. Okrem Edmontonu, kde sa odohral aj vlaňajší šampionát, bude hostiť zápasy aj mestečko Red Deer. Slováci majú ambíciu stať sa príjemným prekvapením.

Záverečný kemp na MS odštartoval 11. decembra v Piešťanoch, po štyroch dňoch výprava odletela do Red Deeru, kde sa k nej pripojili hokejisti pôsobiaci v zámorí. Spolu s nimi aj 32-ročný Američan Scott Moser, ktorý rozšíril trénerský tím pod vedením hlavného kouča Ivana Feneša.

"Scotta sme si vybrali pre jeho skúsenosti zo zámorského klziska. Je to človek, ktorý pôsobí dlhší čas na americkej univerzite. Má v tomto prostredí skvelé meno. Jeho úlohou bude analýza hry súperov a príprava nášho tímu na každého jedného z nich. Počas zápasov zároveň bude v pozícii konzultanta, ktorý nám bude posúvať informácie zhora z tribúny," uviedol Feneš.

Ešte pred odletom realizačný tím zúžil káder o troch hokejistov, s tímom neodleteli brankári Matej Marinov, Ádam Beke a ani útočník Richard Nemec, ktorého z boja o miestenku v záverečnej nominácii vyradilo zranenie.

V zámorí ešte príde k ďalším škrtom, ale až po jedinom prípravnom dueli v dejisku MS s Nemeckom, ktorí Slováci odohrajú dnes o 22.00 SEČ.

Trénerský štáb ešte vyradí troch hráčov, potom 25 zapíše na finálnu súpisku. Pôvodne mali Slováci odohrať dve prípravné stretnutia proti Fínom a Rakúšanom. Napokon sa zopakovala situácia z minulého roka. Organizátori rovnako ako vlani upravovali rozpis prípravných stretnutí a Slovákom z dvoch duelov povolili odohrať len jeden.

V aktuálnej 28-člennej nominácii sú najmladší 16-roční Dalibor Dvorský s Maximom Štrbákom, narodení v roku 2005. Trínásti hráči hrali aj na uplynulých MS (Bečár, Petrovický, Chromiak, Faith, Myklucha, Kašlík, Kňažko, Jedlička, Stacha, Nemec, Slafkovský, Mešár, Latkóczy).

"Nominácia sa netvorila ľahko ani krátko. Najdôležitejším faktorom pri ich výbere bola výkonnosť. Tím sme sa snažili zložiť z hráčov tak, aby sme v ňom mali aj skúsenosť, aj kvalitu, aj hokejistov do presiloviek či oslabení, aj silu na brankárskom poste. Keď to zhrnieme dohromady, zložili sme skvelý tím mladých hráčov, ktorí už urobili Slovensku nejednu radosť. Do Kanady poletíme s cieľom urobiť nášmu hokeju ďalšiu," povedal Feneš pre portál hockeyslovakia.sk po oznámení širšej nominácie.

Zápasy na rozdiel od vlaňajška budú mať divácku kapacitu, i keď obmedzenú na 50 percent. Rozhodnutie vyplýva z nariadenia provincie Alberta, ktorá zaviedla kapacitné limity pre halové športové podujatia. "Po oznámení, že provincia Alberta zavedie kapacitné limity pre halové športové podujatia, zníži šampionát hráčov do 20 rokov kapacitu na 50 percent pre všetky zápasy s okamžitou platnosťou. Tím pre predaj vstupeniek na podujatie momentálne rieši implementáciu tejto zmeny a bude v kontakte so všetkými majiteľmi vstupeniek," uviedol výkonný riaditeľ Hockey Canada Tom Renney.

V Kanade sa bude hrať juniorský šampionát po 15-krát v histórii. Vlani sa z neho nevypadávalo, tentokrát sa bude hrať podľa tradičného formátu. Prvé štyri tímy z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, tímy na poslednom mieste budú hrať o záchranu v elitnej kategórii. "Bude to ťažké, keďže máme takú skupinu, ale je v našich silách uspieť. Musíme byť disciplinovaní, potom môžeme pomýšľať na úspech," povedal slovenský útočník Maroš Jedlička.

Šampionát bude tradične prehliadkou súčasných talentov juniorského hokeja. Hneď v prvom zápase Slovákov proti USA by mal dostať šancu Matthew Knies. Tento hráč má slovenských rodičov, narodil sa však už v zámorí. Švédi sa budú opierať o dvojicu Alexander Holtz a William Eklund, obaja útočníci už v tejto sezóne naskočili do zápasov v NHL. Veľká pozornosť sa bude upierať na Matveja Mičkova z Ruska, ktorému predpovedajú podobnú kariéru, akú predvádza Alexander Ovečkin. Kanaďania nominovali 16-ročného Connora Bedarda, aj on by mal v budúcnosti patriť medzi hviezdy v profilige.

Slováci otvoria účinkovanie na MS v noci z 26. na 27. decembra o 3.30 h SEČ zápasom proti USA. Potom ich čaká duel proti Švédsku, ktorý je na programe v noci z 27. na 28. decembra o 3.30 SEČ. Po dni voľna sa v stredu 29. decembra predstavia proti Rusku o 22.30 SEČ. V záverečnom vystúpení v B-skupine narazia 31. decembra o 01.00 SEČ na Švajčiarsko.

Širšia nominácia SR 20 pred štartom MS:

Brankári: Tomáš Boľo (St. Cloud Norsemen/USA), Rastislav Eliaš Green Bay Gamblers (USA), Šimon Latkóczy (Madison Capitols/USA)

Obrancovia: Denis Bakala (HC 21 Prešov/HC 07 Detva), Šimon Bečár (Chicago Steels/USA), Oliver Fatul (HC´05 Banská Bystrica), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Jozef Kmec (Prince George Cougars/Kan.), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds/Kan.), Šimon Nemec (HK Nitra), Rayen Petrovický (TuTo Turku/Fín.), Marko Stacha (Kamloops Blazers/Kan.), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.)

Útočníci: Jakub Demek (Edmonton Oil Kings/Kan.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Roman Faith (HK Dukla Ingema Michalovce), Martin Chromiak (Kingston Frontenacs/Kan.), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Matej Kašlík (Chicoutimi Sagueneens/Kan.), Samuel Krajč (HK Dukla Trenčín), Ján Lašák (Janesille Jets/USA), Filip Mešár (HK Poprad), Oleksij Myklucha (Blainville-Boisbriand Armada/Kan.), Servác Petrovský (Owen Sound Attack/Kan.), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Oliver Stümpel (Corpus Christi Ice Rays/USA), Adam Sýkora (HK Nitra), Pavol Štetka (Dynamo Pardubice/ČR)

ZLOŽENIE SKUPÍN

A-SKUPINA (Edmonton): Kanada, Fínsko, Nemecko, Česko, Rakúsko

B-SKUPINA (Red Deer): Rusko, Švédsko, USA, Švajčiarsko, SLOVENSKO



PROGRAM SR 20 NA MSJ (časy sú v SEČ)

základná B-skupina

Pondelok 27. decembra

3.30 USA – SLOVENSKO

utorok 28. decembra

3.30 Švédsko – SLOVENSKO

streda 29. decembra

22.30 SLOVENSKO – Rusko

piatok 31. DECEMBRA

01.00 SLOVENSKO – Švajčiarsko