Slovensko posiela na MS 20 silnú partiu hráčov: Získame po 7 rokoch medailu?

Šampionát klope na dvere! Slovensko otvorí MS v hokeji juniorov v kanadskom Red Deere proti obhajcovi titulu USA.

Ešte predtým však čaká našich mladíkov dnešný prípravný zápas s Nemeckom (22.00 SEČ), po ktorom sa definitívne rozhodne o finálnej skladbe mužstva. Slováci naposledy získali medailu v roku 2015, a to bronz. Tento rok do Kanady posielame naozaj silnú partiu hráčov. Podarí sa jej ukončiť sedemročné medailové suchoty?

Kostru nášho tímu na MS 20 bude takmer určite tvoriť talentované juniorské trio Šimon Nemec (obranca), Juraj Slafkovský (útočník) a Filip Mešar (útočník). Všetkým trom sa predpovedá fantastické umiestnenie v prvom kole budúcoročného draftu NHL.

Nemcovi dokonca až celkové tretie či štvrté miesto. Pred generálkou na MS absolvovali Slováci v kanadskom dejisku Red Deer päť tréningových jednotiek, z toho v rámci jednej aj modelovaný zápas medzi sebou.

Viacerí slovenskí hokejisti, pôsobiaci v Európe, sa v uplynulých dňoch borili s adaptáciou na užšie rozmery zámorského klziska. Niektorí neboli spokojní ani s kvalitou ľadu.

„Trošku sa borím s týmto klziskom, ale spoluhráči mi to robia krajším. Do začiatku prípravného zápasu to vylepším,“ uviedol pre oficiálnu stránku zväzu Slafkovský a na margo ľadu reagoval.

„Je hrôzostrašný. Nie som na taký zvyknutý, ale čo môžeme robiť. Maximálne si inak nabrúsiť korčule, ale neovplyvníme to. Prvý tréning po karanténe bol trošku horší, ale každým ďalším sme sa zlepšovali,“ dodal ofenzívny žolík nášho mužstva.

Po dueli s Nemcami zúži trénerský štáb aktuálny 28-menný zoznam o troch hráčov na 25, ktorých na prvom direktoriáte 25. decembra zapíše na finálnu súpisku. „Nikto nemá isté miesto. Hocičo sa môže stať, príde zranenie alebo čokoľvek iné… Pevne však verím, že mi nič nezabráni na MS nastúpiť,“ uzavrel Slafkovský.