Marek Hamšík útočí na titul: Vianoce budú aj s kapustnicou v Turecku

Víťazné ťaženie futbalistov Trabzonsporu v tureckej lige robí radosť stredopoliarovi Marekovi Hamšíkovi (34). Kapitán slovenskej reprezentácie odohral pri utorkovom triumfe na pôde Altay Izmir 2:1 celý zápas 18. kola a jeho tím má na čele tabuľky 12-bodový náskok pred Konyasporom.

Hostia po prvom polčase prehrávali, na nakoniec dokázali zápas otočiť. "Sme šťastní, že sme zvládli náročný duel. Už v prvom polčase sme mali viac z hry, no do vedenia išli domáci. Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán. Išli sme na doraz a dokázali sme otočiť skóre. Bol to krásny duel s ďalším trojbodovým ziskom. Ideme ďalej po našej ceste," povedal Hamšík pre svoj oficiálny web.

Turecká liga pokračuje aj cez víkend, Trabzonspor v Prvý sviatok vianočný nastúpi pred svojimi fanúšikmi. "Radi by sme prvú polovicu súťaže dovŕšili sobotňajším domácim triumfom nad Basaksehirom," dodal 34-ročný špílmacher, ktorého Trabzonspor v prvých 18-tich kolách získal 45 bodov. Vlani v tomto čase mal na konte iba 27.

Hamšík sa tiež už teší na vianočné sviatky, napriek klubovým povinnostiam bude s najbližšími. "Je super, že moja rodinka prišla za mnou do Trabzonu. Síce sme niekoľko tisíc kilometrov od domova, budeme mať ale slovenské Vianoce so všetkým čo k tomu patrí. Budeme mať aj kapustnicu," prezradil.