Olympiáda v Pekingu aj s hráčmi NHL? Výstižná reakcia americkej hviezdy

Turnaj hviezd pod piatimi kruhmi v Pekingu nebude! Olympijský hokejový turnaj v Pekingu bude budúci rok bez hráčov zo zámorskej NHL. Vedenie zámorskej profiligy sa rozhodlo pre rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron neumožniť štart svojim hráčom pod piatimi olympijskými kruhmi.

Podľa informácie ESPN sa už vedenie ligy dohodlo s hráčkou úniou NHLPA a oficiálne oznámenie má prísť v priebehu najbližších 24 hodín.

Na ZOH budú elitní svetoví hráči vo zámoria chýbať druhýkrát za sebou. Absentovali aj v roku 2018 v Pjongčangu. Pôvodne sa síce NHL s NHLPA aj Medzinárodnou hokejovou federáciou IIHF dohodlo na účasti hráčov na ZOH 2022 aj 2026, kvôli pandémii COVID-19 ale teraz názor zmenilo. Vedenie NHL už pre koronavírus muselo odložiť 50 zápasov v tejto sezóne.

Americký útočník Kyle Connor (25), ktorý v NHL oblieka dres Winnipegu, reagoval na sociálnej sieti výstižne. "Nasralo ma to. Každý z nás sa do Pekingu tešil. Počas posledných mesiacov sa viedli siahodlhé rokovania o uvoľnení hráčov z NHL na olympiádu. Keď sa to podarilo, všetci boli nadšení. Mohol to byť úžasný turnaj."