Bez zraneného Černáka vyhrala Tampa nad Vegas, vo Philadelphii sa nehralo

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v jedinom zápase zámorskej NHL v noci na stredu na ľade Vegas 4:3. O triumfe obhajcu Stanleyho pohára rozhodol v tretej tretine gólom v presilovej hre kapitán Steven Stamkos.

V drese hostí pre zranenie absentoval slovenský obranca Erik Černák. Lightning vyhrali tretíkrát za sebou a dostali sa na pozíciu lídra súťaže. Golden Knights prehrali prvýkrát po predchádzajúcich piatich triumfoch.

Pôvodne sa ešte mal hrať duel Philadelphia - Washington, ale vedenie profiligy ho z obáv pred šírením variantu koronavírusu omikron odložilo. Bol to už 50. duel NHL v tejto sezóny, ktorý zmaril koronavírus. Od stredy sa liga preruší až do 25. decembra. Po krátkej prestávke budú môcť prísť hráči do tímových zariadení 26. decembra s negatívnym testom.

Výsledok:

Vegas - Tampa Bay 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Góly: 10. Mark Stone (Pacioretty, Theodore), 22. Mark Stone (Stephenson), 29. N. Roy (Theodore, Whitecloud) – 7. Fortier (Sergačov), 38. Bellemare (Perry, Maroon), 38. Cirelli (Killorn), 51. Stamkos (Hedman).