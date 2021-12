Dvanástou legendou nášho športu sa stal Miloš Mečíř: Hovorili mu aj kat Švédov

Ďalšie ocenenie svojej skvostnej kariéry prijal s typickým „mečířovským“ humorom! Pár minút po tom, ako sa stal dvanástou legendou slovenského športu, bývalý skvelý tenista a olympijský víťaz zo Soulu 1998 Miloš Mečíř (57) len tak medzi rečou prehodil: „No občas ma bolí celý človek, takže sem asi patrím!“

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nie asi, ale na sto percent do tejto elitnej spoločnosti patrí! Za svoju pomerne krátku tenisovú kariéru - lúčil sa po problémoch s chrbticou ako 26-ročný - dosiahol veľké veci. Bol svetovou štvorkou, dvakrát hral finále grandslamového turnaja a najmä získal olympijské zlato zo Soulu 1988. To ako hráč. Ako daviscupový kapitán sa môže pochváliť tým, že svojich zverencov priviedol v roku 2005 do finále bojov o tzv. šalátovú misu. Pri otázke, či zlato zo Soulu považuje za svoj naj výsledok, síce tradične zaváhal, ale nakoniec pridal pár spomienok:

„Ja som sa na olympiádu tešil. Po turnajoch som chodieval zväčša sám, takže byť vo veľkej v spoločnosti športovcov bola pre mňa veľká a milá zmena. Cítil som väčšiu podporu,“ spustil rodák z Bojníc.

Pribilinec ako doping

Pred semifinále so Stefanom Edbergom sledoval v šatni Pribilincov zlatý pochod: „Psychicky mi to pomohlo. Ukázal mi, že zlato sa dá naozaj získať. Keď vkročil na štadión, boli sme veľmi vzrušení. Veľmi sme Pribilincovi držali palce,“ pokračoval tenista, ktorý mal prezývku Veľká mačka pre svoj ležérny pohyb na kurte. Hovorili mu však aj inak...

Kat Švédov

Obavy z neho mali tenisoví velikáni ako Boris Becker či John McEnroe, ale najneobľúbenejší bol medzi hráčmi Tre kronor. Mats Wilander má s ním bilanciu 4:7. Hoci Švéd vyhral sedem grandslamov a Mečíř ani jeden, Mečíř ho viackrát zdolal aj na grandslamových turnajoch. Napr. vo Wimbledone 1988 či US Open 1986. A Stefan Edberg síce má s Milošom kladnú bilanciu 10:5, ale Slovák ho zdolal v olympijskom semifinále v Soule či vo Wimbledone 1986.

Dupľovaný dedo

A čo robí dnes? „Pracujem ako šéftréner Národného tenisového centra v Bratislave. Individuálne žiadneho hráča momentálne nemám, ale podieľam sa na príprave viacerých. Keď som na kurte ma nič až tak nebolí,“ dodal dvojnásobný dedo. Zásluhou dcérky Lucie má vnuka Roberta (5) a vnučku Lauru (1,5), syn Miloš mladší je trénerom Filipa Horanského.

SLOVENSKÉ ŠPORTOVÉ LEGENDY

2010 Ján Zachara, box

2011 Jozef Golonka, hokej

2012 Jozef Adamec, futbal

2013 Anton Frolo, hádzaná

2014 Eva Šuranová, atletika

2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie

2016 Marianna Némethová-Krajčírová, šp. gymnastika

2017 Jozef Pribilinec, atletika

2018 Stanislav Kropilák, basketbal

2019 Jozef Plachý, atletika

2020 Igor Liba, ľadový hokej

2021 Miloslav Mečíř, tenis