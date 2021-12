Vlhovej v Courcheveli tesne ušli stupne víťazov: Shiffrinová nedala konkurencii šancu

Prvé kolo jej nevyšlo, urobila jednu chybičku, v druhom kole však už predviedla skvelú jazdu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) skončila v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli na štvrtom mieste.

Vo francúzskom Courcheveli zaostala za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 1,44 sekundy. Druhé miesto obsadila Švédka Sara Hectorová s odstupom 86 stotín a tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová (+1,08).

Vlhová sa na súťažné svahy vrátila po vyše trojtýždňovej prestávke. Preteky otvorila so štartovým číslom 1 a vo vrchnej časti nastavila konkurencieschopné medzičasy. V nájazde do roviny však neskoro zatočila do jedného z oblúkov, vyšla z optimálnej stopy a v kľúčovej časti stratila rýchlosť. Po prvom kole figurovala na šiestom mieste o 1,39 sekundy za vedúcou Shiffrinovou.

Slovenská reprezentantka predviedla lepšiu druhú jazdu. Postrážila si prechod cez hranu do strminy a aj keď niektoré jej oblúky neboli také hladké, vynahradila to svojou typickou dravosťou a do záveru si priviezla rýchlosť. V cieli mala výrazný náskok 42 stotín sekundy pred dovtedajšou vedúcou ženou Tessou Worleyovou z Francúzska. Tretí najlepší čas druhého kola vyniesol Vlhovú o dve pozície vyššie.

„Druhé kolo som išla dobre, žiaľ, niekto musí byť štvrtý. Tentoraz som to bola ja, všetko som si prehrala v prvom kole. Mrzí ma to, urobila som naozaj veľa chýb, nešla som dobre. Už sme na takej úrovni, že za každú chybu sa platí. Dnes to dopadlo takto, zajtra máme nový deň, budem sa snažiť zregenerovať," povedala 26-ročná Vlhová pre JOJ Šport.

Najrýchlejšia v druhom kole bola Hectorová, ktorá sa na rovnakej priečke umiestnila v Courcheveli aj pred rokom. Predstihla Gisinovú, tá sa však udržala pred Vlhovou. Shiffrinová išla bez viditeľnejšej chyby, ladne, lyžovanie v jej podaní miestami vyzeralo až jednoducho. Na druhom medzičase si vypracovala vyše 1,5-sekundový náskok, z ktorého v dolnej časti kus stratila, no aj tak triumfovala suverénnym spôsobom.

Druhé kolo nedokončila doterajšia líderka celkového poradia SP Sofia Goggiová z Talianska, ktorá si na úvodných medzičasoch budovala solídny náskok, no potom jej príliš zahranila vnútorná lyža a po tejto chybe si ďalšie body nepripísala. Shiffrinová vedie o 35 bodov, tretia je Vlhová s mankom 280 bodov.

Obrovský slalom je v Courcheveli na programe aj v stredu (10:00/13:00) ako náhrada za zrušenú novembrovú súťaž v americkom Killingtone.