Polášek a Schmiedlová najlepšími tenistami roka: V ankete triumfovali po tretí raz

Filipa Poláška a Annu Karolínu Schmiedlovú vyhlásili v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2021. Obaja zvíťazili v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) tretíkrát.

Slávnostný galavečer sa v tomto roku neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu, mená laureátov oznámili na utorkovej tlačovej konferencii.

Juniorom roka sa stal Peter Benjamín Privara, titul Juniorka roka patrí Biance Behúlovej. Ocenenie pre Talent roka si odniesla Lucia Hradecká. Najlepším tímom je ženské družstvo Slovenska, ktoré na turnaji Billie Jean King Cup prehralo s družstvom Španielska 1:2 a zvíťazilo nad tímom USA 2:1. Celkovo tak obsadilo 5. až 8. miesto na MS družstiev v tenise.

"Som rád, že sme sa dostali na záverečný turnaj. Chcem sa poďakovať celému realizačnému tímu a dievčatám, lebo podávali skvelé výkony," uviedol kapitán družstva Matej Lipták.

Polášek triumfoval v ankete, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, pred Alexom Molčanom. Víťaz dostal 190 bodov, Molčan mal o 35 bodov menej. Tretí skončil vlaňajší víťaz ankety Norbert Gombos so 76 hlasmi. Polášek zároveň získal cenu pre najpopulárnejšieho slovenského tenistu za rok 2021 podľa internetového hlasovania na stránke www.stz.sk.

Pre Poláška bol rok 2021 úspešný. Spolu s Ivanom Dodigom zvíťazili vo štvorhre na Australian Open, na US Open sa dostali do semifinále. S druhým partnerom Johnom Peersom triumfovali na turnaji ATP 1000 v Indian Wells a dostali sa do finále turnaja ATP 250 v San Diegu. Slovenský tenista štartoval aj na OH v Tokiu, kde sa prebojoval do 2. kola. Zúčastnil sa aj na turnaji Masters v Turíne. V súčasnosti je na 9. mieste rebríčka ATP vo štvorhre.

"Chcem sa poďakovať mojim trénerom a realizačnému tímu, nemali to so mnou ľahké. Ešte väčšie poďakovanie patrí mojej rodine, najmä priateľke, ktorá to so mnou stále dáva. Verím, že podobné trofeje ešte pribudnú a že s novým parťákom budeme ešte úspešnejší," uviedol Polášek.

Schmiedlová zvíťazila v ankete so ziskom 219 bodov a pred kolegyňou z fedcupového tímu Viktóriou Kužmovou triumfovala o 126 bodov. Tretia Kristína Kučová získala 85 bodov. Rovnaké poradie v ankete medzi ženami bolo aj vlani. Schmiedlová je v súčasnosti je na 85. mieste rebríčka WTA vo dvojhre, tento rok zvíťazila na turnaji WTA 125 v Belehrade. Na US Open sa dostala do 2. kola a je štvrťfinalistka turnajov WTA v Kluži, Tenerife, Saint Malo, Monterrey a Guadalajare. "Bol to veľmi ťažký rok a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pri mne stáli v tomto období," uviedla Schmiedlová po prevzatí ceny.

Prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Tibor Macko vo svojom príhovore vyjadril nádej, že slovenský tenis bude úspešný aj v roku 2022: "Vzhľadom na situáciu sme museli vyhlásiť anketu takto. Ale teší ma, že v uplynulom roku sa uskutočnili všetky súťaže. Ženám sa darilo na turnaji Billie Jean Kingovej a mužom sa v Davis Cupe podarilo zdolať Chile. Našim reprezentantom chcem popriať pokojné vianočné sviatky a veľa úspechov v ďalšom roku."

Ceny na slávnostnom akte odovzdávali splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera a Miloš Mečíř, obaja bývalí úspešní tenisti.