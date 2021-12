Vlhovej nevyšlo prvé kolo obráku, na Shiffrinovú stráca vyše sekundy

Petre Vlhovej (26) nevyšlo prvé kolo obrovského slalomu v rámci Svetového pohára. Vo francúzskom Courcheveli urobila v druhej časti trate chybičku, čo jej napokon stačilo na priebežné šieste miesto.

Bezchybnú jazdu predviedla Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa časom 1:05,55 usadila na čele. Vlhová stráca na Američanku 1,39 sekundy. Priebežne druhá bola Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,74), tretia priečka patrila Švédke Sare Hectorovej (+1,03). Druhé kolo má štart o 13. hodine.

Slovenská reprezentantka sa na súťažné svahy vrátila po vyše trojtýždňovej prestávke. Preteky otvorila so štartovým číslom 1 a vo vrchnej časti nastavila konkurencieschopné medzičasy. V nájazde do roviny však neskoro zatočila do jedného z oblúkov, vyšla z optimálnej stopy a v kľúčovej časti stratila rýchlosť.

"Vedela som, že som urobila veľkú chybu na rovine. Celkovo tá jazda nebola najlepšia z mojej strany. Zatiaľ je to takto, v druhom kole (13.00) sa pokúsim vydať maximum a uvidíme, na čo to bude stačiť. Trať je dobrá, miestami sú tam ryhy a je to hrboľaté, dá sa však zajazdiť dobrý čas. Treba len ísť naplno," povedala Vlhová pre JOJ Šport.

Shiffrinová od prvej bránky ideálne časovala krátke oblúky, pozdĺž celej trate k tomu pridala potrebnú dynamiku. Skvelý rytmus si udržala až do cieľa a postupne zvyšovala svoj náskok. Pretekárky sa pasovali s agresívnym snehom, na ryhy v ňom doplatili vypadnutím Slovinka Meta Hrovatová i Talianka Marta Bassinová. Pred Vlhovú sa zaradili ešte Talianka Federica Brignoneová (+1,06) a Nórka Mina Fürst Holtmannová (+1,26).