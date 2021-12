Spišiaci dobyli Bratislavu: Slovanu skončila desaťzápasová víťazná šnúra!

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v domácom zápase 27. kola Tipos extraligy so Spišskou Novou Vsou 3:4. Spišiaci tak pretrhli víťaznú šnúru zverencov Róberta Dömeho, ktorá trvala desať duelov.

O triumfe hostí rozhodol 23 sekúnd pred koncom Branislav Rapáč. Slovan zostal na čele tabuľky, ale jeho náskok pred druhým Zvolenom sa znížil na sedem bodov.



HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves 3:4 (0:2, 1:1, 2:0)

Góly: 29. Haščák (Yogan), 48. Yogan (Beňo, Haščák), 50. Rapuzzi (Haščák, Yogan) - 13. Štrauch (Vrábeľ, Ordzovenský), 16. Štrauch (Tyczynski, Hamráček), 30. Ščurko (Giľák, Petgrave), 60. Rapáč (Kuru). Rozhodovali: Adamec, Müllner – Hercog, Gegáň, vylúčení: 2:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Slovan: Gudlevskis – MacKenzie, Breton, Golian, Sersen, Valach, Maier, Beňo – Haščák, Rapuzzi, Yogan – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Gašpar, Kytnár, Sukeľ – Šotek, Bezák, Urbánek

Spišská Nová Ves: Melicherčík – Petgrave, Atwal, Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ordzovenský, Malina, Česánek – Giľák, Salituro, Ščurko – Rapáč, Kuru, Nieminen – Hamráček, Vrábeľ, Štrauch – Vartovník, Tyczynski, Tomala





Prvá tretina sa skončila gólovo prekvapujúco v prospech hostí, ale prvú veľkú šancu mal Slovan. Gašpar prihral v 6. minúte puk pred bránu na Kytnára, no tomu sa ani na dvakrát nepodarilo dostať ho za čiaru. Na ďalšiu šancu sa čakalo dlhšie, ale priniesla prvý gól zápasu. Štrauch medzi kruhmi vypálil na bránku a puk trafil rovno do ľavého horného rohu - 0:1. Ďalšiu šancu Spišiakov mal Giľák, ale nenamieril presne. Potom sa dostal k slovu opäť Štrauch a rovnako ako pri prvom góle rozvlnil sieť strelou do hornej časti bránky. Slovan odpovedal v závere prvého dejstva rýchlou akciou, strela Rapuzziho však skončila na brankárovi Melicherčíkovi.



Prostredná tretina začala veľmi svižne, najskôr sa pred Gudlevskisa dostal Giľák, ale trafil iba bočnú sieť. Spišiaci potom hrali prvú presilovku v zápase, ale bránku neohrozili. Rovnakú možnosť dostal v 26. minúte aj Slovan a svojho súpera zamkol v pásme. Po niekoľkých pokusoch MacKenzieho a Yogana sa dostal puk k Haščákovi a kanonier Slovana znížil. Hneď v ďalšom striedaní však "Rysy" zo Spiša strelili tretí gól, Ščurkovi k nemu pomohol aj kus šťastia. Záver druhej tretiny patril domácim, ale Takáč nepremenil samostatný nájazd.



Tretia tretina sa niesla v znamení Slovana, ktorý chcel vyrovnať. Prvú šancu mal Jääskeläinen, po ňom to neúspešne skúšal Takáč. Onedlho však vyšla domácim pekná kombinácia, po ktorej Yogan strelil ich druhý gól. Vyrovnanie viselo vo vzduchu, Slovan bol v tretej tretine jasne lepší a vyrovnať sa mu napokon podarilo v 50. minúte po góle Rapuzziho. Ďalšiu šancu mal Haščák, ale záver zasa vzali do rúk hostia. Najskôr si vytvorili tlak v pásme, ktorý ešte Slovan ustál, ale 23 sekúnd pred koncom rozhodol o triumfe Spišiakov Rapáč.

HK Poprad - HC Micron Nové Zámky 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 11. Paločko (Petráš, Kundrik), 39. Mlynarovič (Livingston, Brejčák), 59. Vandas (Dalhuisen). Rozhodovali: Korba, Hronský – Bogdaň, Šefčík, vylúčení: 7:7, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Poprad: Čiliak – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský, Hudec, Demo – Svitana, Skokan, Bondra – Ully, Arniel, Vandas – Bjalončík, Mlynarovič, Livingston – Kundrik, Matej Paločko, Petráš

Nové Zámky: Bakala – Bull, Hatala, Holenda, Fereta, Roman, Kozák, Tóth, Ligas – Klempa, Langkow, Jackson – Šišovský, Šiška, Števuliak – Barto, Fetkovič, Varga – Kurbatov, Ondrušek, Ferenyi





Poprad sa proti Novým Zámkom dlho nevedel presadiť. Na prvý gól sa čakalo do 11. minúty, keď skórovala štvrtá formácia "kamzíkov". Petráš s Kundrikom vydolovali puk v rohu klziska, ktorý následne smeroval medzi kruhy na Mateja Paločka a ten strelou na lapačku prekonal kanadského brankára hostí Bakalu. Na opačnej strane sa peknou individuálnou akciou prezentoval Ondrušek. Jeho prihrávka pred bránku ale nenašla pripraveného adresáta. V závere prvého dejstva mal gól na hokejke v presilovej hre kapitán Popradu Svitana, Bakala ale predviedol pohotový zákrok lapačkou.



Rozháranú hru predvádzali obe mužstvá aj v druhej tretine. Najväčšou prekážkou pre domácich bol výborne chytajúci brankár Nových Zámkov Bakala, ktorý postupne zlikvidoval gólové príležitosti Ullyho, Svitanu aj Vandasa. Popradčania odskočili na rozdiel dvoch gólov v 39. minúte, keď svoju šikovnosť ukázal Mlynarovič. Najprv si hokejkou zo vzduchu sklepol strieľanú prihrávku a druhým dotykom poslal puk pod hornú žŕdku bránky - 2:0.



Recept na brankára hostí hľadali Popradčania aj v poslednej časti hry. Dvakrát po sebe si zuby na Bakalovi vylámal vo vyložených šanciach Ully. Hostia sa dve minúty pred koncom riadnej hracej doby odhodlali ku hre bez brankára. Do opustnej bránky Nových Zámkov spečatil výhru domáci Vandas. Popradský brankár Marek Čiliak si udržal druhé čisté konto v sezóne.

HC GROTTO Prešov - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 9. Klíma (V. Fekiač), 38. Šimun (Růžička, Michnáč), 44. Michnáč (Lialka, Šimun) - 59. Berisha (Lemcke, Kudla). Rozhodovali: Kalina, Moller - Stanzel, Jurčiak, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Prešov: Bespalov - Rajnoha, Ťavoda, F. Fekiač, Růžička, Glazkov, Turan - A. Nauš, Čacho, Welychka - Michnáč, Šimun, Lialka - T. Nauš, Zagrapan, Lalík - Žilka, V. Fekiač, Klíma - Miškuf

Trenčín: Valent - Chovan, Kudla, Starosta, Crinon, Lemcke, Nemčík, E. Švec - Honzek, J. Švec, Hudec - Tybor, Valach, Bezúch - Berisha, Paukovček, Rehuš - Beták, Stránský, Krajčovič - Vaňo





Lepší štart do zápasu mali Prešovčania, ktorých poslal do vedenia v 9. minúte Klíma, keď prestrelil Valenta - 1:0. V 12. minúte bolo rušno okolo domáceho brankára Bespalova, ktorý si však poradil so strelou Kudlu aj dorážkou Rehuša. V prvej tretine zaujala aj potýčka Ťavodu s Lemckem.



V úvode druhej tretiny mali sľubné šance na vyrovnanie Tybor aj Kudla, ale Bespalova neprekonali. Trenčania v 34. minúte nevyužili presilovku, no domáci svojou početnou výhodou o štyri minúty nepohrdli. Strela obrancu Růžičku viackrát zmenila smer a do bránky ju tečoval Šimun - 2:0.



Dôležitý gól na 3:0 dosiahli domáci v 44. minúte, keď na začiatku tretej časti nevyužili dve sľubné príležitosti, no Michnáč už prestrelil Valenta. Hostia dlho nevedeli nájsť recept na pozornú obranu Prešova na čele s rozchytaným Bespalovom. Ten prišiel o čisté konto v 59. minúte. Trenčania sa odhodlali k hre so šiestimi hráčmi, z ktorej vyťažili gól Berishu na konečných 3:1.