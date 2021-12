Liptáci siahali po skvelom obrate: Majster rozhodol 103 sekúnd pred koncom

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v pondelkovom dueli 27. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:3.

Domáci v tretej tretine síce dokázali vyrovnať z 1:3 na 3:3, no majster v závere vydoloval výhru. Rozhodujúci gól strelil 103 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Nick Saracino. Zvolenčania si poistili druhú priečku v tabuľke, Liptáci po tretej prehre za sebou zostanú po 27. kole na poslednom 12. mieste.



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Góly: 8. Haluška (Handlovský), 51. Varttinen (Kriška, Ventelä), 57. Obdržálek (Paločko, Salija) - 6. Leskinen (Saracino, Krieger), 10. Zuzin (Mikúš, Puliš), 47. Puliš (Viedenský, Zuzin), 59. Saracino (Kubka), 59. Puliš (Rahm). Rozhodovali: Stano, Jobbágy - Janiga, Frimmel, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda – Varttinen, Ventelä, Šepelev, Ilenčík, Mezovský, Krempaský, Salija, Feherpataky – Kriška, Hovorka, Handlovský – Jurík, Murček, Obdržálek – Paločko, Haluška, Čuvilov – Nemec, Kalousek, Dunčko

HKM Zvolen: Rahm – Kotvan, Hain, Meliško, Roy, Hraško, Kubka, Gubančok, Barcík – Puliš, Viedenský, Zuzin – Saracino, Krieger, Leskinen – Török, Mikúš, Stupka – Chlepčok, Marcinek, Csányi





Po úvodnej hluchej päťminútovke nabrala hra od 6. minúty rýchly spád. Tímy otvorili obrany a v priebehu troch minút a 53 sekúnd padli tri góly. Skóre otvorili Zvolenčania, keď po vyhratom buly Kriegera v útočnom pásme namieril presne pod hornú žŕdku Leskinen. Domáci odpovedali bleskovo, po prihrávke Handlovského vyrovnal strelou z prvej Haluška. Hostia však na začiatku 10. minúty opäť viedli po presilovkovom zásahu Zuzina. V 16. minúte mohli dať Liptáci druhý gól, keď Leskinen zastavil unikajúceho Obdržálka iba za cenu faulu, no z nariadeného trestného strieľania trafil skúsený český útočník iba betón brankára Rahma.



V druhej časti pokračovala snaha domácich o vyrovnanie. Po zaváhaniach zvolenskej defenzívy mal dve veľké šance Paločko, no ani na dvakrát neprekonal Rahma. Hornú žŕdku bránky hostí potom opečiatkoval Hovorka. Hostia kopili chyby pri rozohrávke, no držali si vedenie vďaka Rahmovi, ktorý sa vytiahol aj v 38. minúte pri zakončení Obdržálka.



Namiesto pokračujúceho ofenzívneho úsilia Liptákov však prišiel v 3. tretine tretí gólový úder majstra. Po kombinácii Viedenského, Zuzina a Puliša si posledný menovaný vychutnal zblízka Vošvrdu a zvýšil na 3:1. V 50. minúte mohol definitívne rozhodnúť Stupka, no z brejku trafil iba pravú žŕdku. Mikuláš vsadil všetko na jednu kartu a vystupňoval svoj nápor, ktorý mal aj gólové vyústenie. Najprv v početnej výhode znížil z dorážky Varttinen a v 57. minúte sa o vyrovnanie postaral gólom do poloodkrytej bránky Obdržálek, ktorý konečne odklial streleckú smolu. Liptáci sa radovali iba chvíľu. V závere totiž poľavili v koncentrácii a 103 sekúnd pred koncom nechali skórovať Saracina, ktorý rozhodol o triumfe HKM. Pri záverečnej neúspešnej power play domácich spečatil víťazstvo Zvolena Puliš, ktorý poslal puk cez celé klzisko do prázdnej bránky - 3:5.