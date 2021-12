Bol súboj youtubera s bývalým šampiónom UFC dohodnutým divadlom? Fanúšikovia našli dôkaz!

Americký youtuber a osobnosť sociálnych sietí Jake Paul aj v odvetnom súboji dokázal poraziť v boxe bývalého šampióna UFC Tyrona Woodleyho. Mnohé osobnosti zo sveta bojových športov a fanúšikovia tomu nechcú veriť a tvrdia, že išlo o dopredu dohodnutú frašku.

Dokonca pozorní fanúšikovia na zostrihoch zápasu, ktorý v 6. kolo ukončilo zdrvujúce KO Paula, našli údajný dôkaz, že išlo o zinscenovaný súboj. V jednom momente Jake Paul otočil zápästím pravej ruky, ako keby naznačil, že príde osudný moment. Krátko na to Tyron Woodley zvesí ruku, aby otvoril kryt a vzápätí prichádza spomínaný KO úder Paula, po ktorom Woodley padá k zemi ako podťatý.

Ain’t no way bruh this was rigged fasho 😂 @jakepaul @TWooodley pic.twitter.com/zeUgzKIXPj