Sedel by na dvoch stoličkách? Bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie a súčasný kouč Slovana Vladimír Weiss (57) na tlačovej konferencii po nedeľňajšom ligovom zápase v Žiline (1:1) priznal, že si vie predstaviť svoje opätovné pôsobenie pri národnom tíme a zároveň aj trénovať klub z Tehelného poľa. To však odmieta generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší, ktorý sa pre Nový Čas vyjadril, že si takúto situáciu nevie predstaviť. Zároveň potvrdil, že s predstaviteľmi Slovenského futbalového zväzu už prebehli nejaké rokovania týkajúce sa uvoľnenia Weissa pre potreby reprezentácie.

Po tom, čo slovenská futbalová reprezentácia nepostúpila na majstrovstvá sveta 2022 v Katare a prezident SFZ sa vyjadril, že kvalifikáciu na šampionát považuje za neúspešnú, futbalová verejnosť okamžite začala hľadať kandidátov na post reprezentačného trénera. Tomu súčasnému, Štefanovi Tarkovičovi, totiž vyprší zmluva na konci tohto roku a nie je isté, či mu bude ponúknutá ďalšia, alebo na jeho miesto príde niekto iný.

Repre sa neodmieta

K najvážnejším kandidátom patril od začiatku súčasný tréner Slovana a bývalý reprezentačný kouč Vladimír Weiss, ktorý už túto funkciu zastával v rokoch 2008 až 2012. A podľa všetkého o reprezentačnú stoličku má záujem aj teraz. „Ja si to viem predstaviť tam aj tam, ale nie je to ľahké. Zažil som to pred desiatimi rokmi, keď sa to nepodarilo,“ vyjadril sa Weiss v nedeľu na tlačovej konferencii po stretnutí v Žiline, pričom dodal, že národné mužstvo sa neodmieta.

Odíde či ostane

Sedenie na dvoch stoličkách však kategoricky odmieta generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší, ktorý priznal, že zo strany SFZ už prebehli nejaké „oťukávania“ týkajúce sa uvoľnenia Weissa pre potreby reprezentácie, ale zatiaľ k ničomu neviedli. „V prvom rade chcem povedať, že odmietame variant, aby Vlado sedel súčasne na dvoch stoličkách. To už neexistuje takmer nikde na svete. On si musí rozmyslieť, či chce byť reprezentačný tréner, alebo zostať v Slovane. V budúcom roku je podľa vyžrebovania v Lige národov reprezentácia v tých niekoľkých zápasoch „odsúdená“ na úspech, čo sa nedá povedať o pôsobení v Slovane. My potrebujeme plnohodnotného trénera, ktorý bude pripravený plniť naše ciele. V krátkom čase si s ním sadneme a prehodnotíme aj jeho doterajšie účinkovanie v Slovane a ako ďalej. Nie je teda vylúčené, že pod stromček si budeme hľadať nového trénera“ dodal Ivan Kmotrík mladší. Nový Čas chcel dať priestor na vyjadrenie aj Vladimírovi Weissovi, ten však na naše telefonáty nereagoval.