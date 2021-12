Poriadne si zavaril! Hokejový majster sveta z roku 2002 Jozef Stümpel (49) prišiel pred 2,5 roka za jazdu pod vplyvom alkoholu o vodičský preukaz. Incident sa teraz prevalil na verejnosti, keď sa v súvislosti so žiadosťou o vrátenie vodičského oprávnenia po vypršaní polovice trestu obrátili orgány na mestské zastupiteľstvo v Nitre, kde bol Stümpel poslancom.

Bývalý hráč NHL aj reprezentácie po vypršaní polovice trestu požiadal o odpustenie jeho zvyšku a tiež vrátenie vodičáka. Súd si k tomu vyžiadal stanovisko mesta Nitra, ktoré dovtedy o odsúdení ani netušilo. O prípade informoval portál mynitra.

Keďže bol Stümpelovi v máji 2019 udelený podmienečný trest, mal prísť už vtedy o mandát poslanca. Urobil tak však až teraz v decembri. Mandátu sa vzdal sám s odôvodnením, že ide o viaceré dôvody vrátane osobných. „Netušil som, že by som to mal oznámiť na mestský úrad,“ obhajuje sa Stümpel.

Medzičasom už vrátil odmeny vo výške 5301,02 € za obdobie, ktoré už nemal byť poslancom. ,,Mrzí ma to, bola to chyba. Je to už pomerne stará záležitosť a viac sa k tomu nebudem vyjadrovať,“ povedal pre Nový Čas majster sveta z roku 2002 Jozef Stümpel, ktorý ako junior v Nitre, neskôr v reprezentácii Slovenska aj kluboch Los Angeles Kings či Slavia Praha vytvoril nezabudnuteľnú dvojicu so Žigmundom Pálffym.