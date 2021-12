Dosť bolo oddychu a Goggiovej víťazstiev! Hovoria si najmä slovenskí fanúšikovia lyžovania, ktorí sa nevedia dočkať toho, že sa na štart konečne postaví aj Petra Vlhová (26). Obhajkyňu veľkého glóbusu čakajú vo francúzskom Courcheveli dva obrovské slalomy za dva dni.

Vlhová naposledy štartovala v slalome v Killingtone, kde 28. novembra obsadila druhé miesto. Potom si dožičila pauzu v súťažení. Zatrénovala si v Copper Mountain v Colorade, pár dní pobudla doma na Liptove, potom si zatrénovala v Sestriere a dnes ju čaká prvý štart po 23 dňoch v disciplíne, v ktorej je majsterkou sveta.

Po pokojných dňoch ju čaká na prelome rokov riadna šichta, ktorej vrcholom bude februárová olympiáda v Pekingu, kde Slovenka plánuje štartovať v slalome, obrovskom slalome, kombinácii a super-G. Obrovské slalomy v Courcheveli budú pre Liptáčku dôležité aj preto, že potrebuje získať konečne ďalšie body do SP. V priebežnom poradí aktuálne stráca na Talianku Goggiovú - víťazku posledných piatich pretekov sezóny, už 295 bodov. Bolo by načase niečo urobiť s touto suverenitou, ktorá kole oči priaznivcom bieleho cirkusu i súperkám, ktorých rady decimuje covid. Ten sa postaral o to, že Petre ubudli už tri top súperky, a to Švajčiarka Gutová-Behramiová, Novozélanďanka Robinsonová i Rakúšanka Liensbergerová.