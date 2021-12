Futbalové MS každé dva roky? Príjmy by vďaka tomu vzrástli takmer trojnásobne

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa snaží získať podporu pre svoj návrh usporiadať majstrovstvá sveta každé dva roky. V pondelok odprezentovala finančné výhody tohto formátu, keď uviedla, že vďaka dvojročnej periodicite by príjmy zo šampionátov vzrástli z doterajších 4,4 na 11,4 miliardy amerických dolárov.

FIFA v pondelok zorganizovala virtuálny míting, ktorý z katarskej Dauhy hostil prezident federácie Gianni Infantino. V rámci mítingu potvrdila, že poverila firmu Nielsen a organizáciu Open Economics, aby sa podujali uskutočniť výskum o finančných výhodách MS, ktoré by sa namiesto štyroch rokov konali každé dva roky. Podľa makroekonomickej analýzy FIFA by MS priniesli celkové zisky 180 miliárd dolárov v priebehu 16 rokov, ak by sa v danom časovom intervale konali osemkrát namiesto doterajších štyroch. Počet novovytvorených pracovných miest by sa vďaka dvojročným MS zdvojnásobil na dva milióny. Výrazne by vzrástli aj sumy za predaj televíznych práv a vstupeniek na zápasy MS. Národné zväzy by mohli počítať s benefitmi z projektov FIFA vo výške 9 miliónov USD v porovnaní s doterajšími šiestimi miliónmi, informovala agentúra AP.



Proti návrhu usporiadať MS každé dva roky sa ostro postavili najmä predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA), Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) i Medzinárodného olympijského výboru (MOV).