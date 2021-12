Bude oporou SR na MS do 20 rokov: V zámorí dokázal to, čo zatiaľ žiadny Slovák!

Slovenský hokejový útočník Jakub Demek (18) odcestoval na MS do 20 rokov vo výbornej nálade. V zámorskej WHL zanechal za sebou fantastickú stopu. Bodoval v 17 zápasoch v rade, čo je najdlhšia séria v aktuálnej sezóne tejto súťaže. Okrem toho, Demek vytvoril rekordnú bodovú sériu, čo sa týka Slovákov v juniorských zámorských súťažiach (CHL).

Demek chce na juniorskom šampionáte potvrdiť skvelú formu z klubu. V drese Edmonton Oil Kings nazbieral v 28 zápasoch 35 bodov. V poslednom vystúpení proti Calgary Hitmen sa zaskvel, keď strelil gól v presilovke, v oslabení a pridal aj asistenciu.

Jakub Demek goes to the net to extending his point streak to 17 games with a shorthanded goal @EdmOilKings @GoldenKnights pic.twitter.com/Wz0QUmjhQu

1/2



According to the available stats and my research, #VegasBorn prospect Jakub Demek is now the Slovak 🇸🇰 with the longest ever point-streak in the @CHLHockey.



FYI: Demek's serie still continues. 💪💥@NHLJackManning @ErikVegasVGK @SinBinVegas @GoldenKnights @EdmOilKings pic.twitter.com/UyUkSZrxvY