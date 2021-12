Slovan nahradí Kanadu, predstaví sa na prestížnom turnaji: Nadviaže na víťazný hetrik zo 70. rokov?

Hokejisti Slovana Bratislava sa predstavia na Spenglerovom pohári vo Švajčiarsku (26. - 31. decembra). Vedenie turnaja ich pozvalo ako náhradníkov po tom, ako sa odhlásili Ambri-Piotta a výber Kanady. Organizátori ešte hľadajú druhého náhradníka.

Slovan sa na prestížnom turnaji predstavil v minulosti štyrikrát a v rokoch 1972, 1973 a 1974 ho vyhral. "Belasí" by mali hrať v skupine so Spartou Praha a domácim HC Davos, v druhej sú fínska KalPa Kuopio a švédska Frölunda. Organizátori by mali v najbližšom čase oznámiť meno šiesteho účastníka, informujú na oficiálnej webstránke. Ak sa im to nepodarí, turnaj sa odohrá len s piatimi tímami.



Kanada sa odhlásila pre organizačné a logistické problémy s presunom do Davosu z Moskvy, kde uplynulý týždeň absolvovala turnaj Channel One Cup. "Po rozhovoroch so všetkými zúčastnenými tímami vieme, aké je ťažké v dnešnej dobe cestovať. Tím Kanady s hráčmi z rozličných krajín a kontinentov musel čeliť ešte ďalším obmedzeniam, ktoré im nakoniec znemožnili účasť," povedal prezident turnaja Marc Gianola.



Krátko po Kanade sa zo Spenglerovho pohára odhlásila aj Ambri-Piotta po tom, ako malo niekoľko jej hráčov pozitívne testy na koronavírus. Celý tím musel ísť na desať dní do karantény.