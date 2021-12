Andreas Žampa získal prvé body v sezóne, v druhom kole si polepšil

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral pondelkový obrovský slalom Svetového pohára. V Alta Badii triumfoval suverénnym spôsobom s náskokom 1,01 s pred domácim Talianom Lucom De Aliprandinim.

Tretí skončil Nemec Alexander Schmid (+1,09), pre ktorého je to životný úspech. Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 23. miesto so stratou 3,02 a získal prvých osem bodov v tejto sezóne. Jeho brata Adama Žampu delili od postupu do 2. kola dve stotiny.

Odermatt slávil v Alta Badii ôsmy triumf v kariére, už štvrtý v tejto sezóne. Vďaka zisku 100 bodov si upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu i priebežnej klasifikácii disciplíny. Dobrú východiskovú pozíciu si vytvoril už v 1. kole, po ktorom sa usadil na čele o 18 stotín pred De Aliprandinim. V druhom kole predviedol brilantnú jazdu a svoj náskok ešte zvýraznil. V tejto sezóne nenašiel premožiteľa ani v "obrákoch" v Söldene a vo Val d´Isere.

Andreas Žampa štartoval v 1. kole s vysokým štartovým číslom 51 a dosiahol 28. najrýchlejší čas. Za Odermattom zaostal o 3,14 s a z elitnej tridsiatky vytlačil brata Adama, ktorý bol 31. (+3,28). V druhom kole išiel Andreas Žampa s maximálnym rizikom a napriek chybe v hornej časti trate si polepšil o päť miest. V nedeľu mu k postupu do 2. kola chýbala jediná stotina.