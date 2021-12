Jozef Stümpel už nie je poslancom: Nafúkal, prišiel o vodičák a teraz aj o mandát

Ako poslanec skončil! Bývalý skvelý reprezentačný hokejista Jozef Stümpel (49) už nie mestským poslancom Nitry.

Stümpel napísal v decembri poslancom list, kde im oznámil, že si nebude naďalej uplatňovať mandát: „K tomuto rozhodnutiu ma vedú viaceré dôvody, aj osobného charakteru. Nemajú však politický charakter.“

Mandát mu zanikol už v máji roku 2019, keď bol podmienečne odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu. Stümpel však o tejto skutočnosti mestský úrad neinformoval.

„Ja som netušil, že by som to mal oznámiť na mestský úrad,“ reagoval Jozef Stümpel pre MY Nitra. Na radnici sa o probléme dozvedeli až 2. decembra. „Zistili sme to tak, že Okresný súd v Topoľčanoch si od nás vyžiadal stanovisko z dôvodu, že Jozef Stümpel požiadal o podmienečné upustenie od zvyšku trestu,“ prezradil pre MY Nitra hovorca mestského úradu v Nitre Tomáš Holúbek. Ten tiež uviedol, že bývalý reprezentant vrátil všetky odmeny za obdobie, ktorého už nemal byť poslancom. Ide o sumu 5301,01 eura.