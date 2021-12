Veľavravné vyjadrenie trénera Weissa: Bude koučovať slovenskú reprezentáciu?

Rozbehne sa väčší kolotoč špekulácií? Tréner Vladimír Weiss st. (57) po poslednom zápase roka mnoho naznačil.

„Jedna otázka je, či by sa to dalo. Odpoveď tiež je, že národné mužstvo sa neodmieta. Národné mužstvo je pre trénera vždy najväčšia česť a odmena za jeho prácu. Viem, čo je to viesť národný výber, ale momentálne som tréner Slovana," nechal sa počuť Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii po ligovom stretnutí so Žilinou.

Weiss st. sa zatiaľ ako jediný tréner v histórii samostatnosti Slovenska kvalifikoval na záverečný turnaj majstrovstiev sveta vo futbale, na ktorom sa dostal s družinou okolo Martina Škrtela, Mareka Hamšíka a Róberta Vitteka až do osemfinále. Meno 57-ročného kormidelníka sa najčastejšie spomína pri otázke nástupcu aktuálneho kouča slovenskej reprezentácie Štefana Tarkoviča.

Kmotrík chce mať v zime jasno

Hoci je Weiss st. jedným z favoritov na post trénera reprezentácie, má stále platnú zmluvu so Slovan Bratislava a tak do tohto procesu má čo povedať aj súčasný zamestnávateľ Weissa st.

„Našou prioritou je v zime zariadiť sa tak, aby sme vedeli, s čím môžeme v lete počítať. Ak má tréner Weiss odísť, tak odíde teraz v zime a pripojí sa k reprezentácii. My zatiaľ nájdeme trénera, ktorý tu bude nasledujúcich šesť mesiacov a pripraví si tím na európske súťaže,“ povedal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. pre RTVS.

Kto by mohol koučovať reprezentáciu?

- Vladimír Weiss

- Štefan Tarkovič

- Adrián Guľa

- Pavel Vrba

- Petr Rada