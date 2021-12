Tréner Klopp opäť hromžil: Nemám problém s nikým, iba s tebou!

Klopp okamžite po záverečnom hvizde zamieril k trojici arbitrov, svoje výčitky venoval iba hlavnému z nich. „Úprimne, nemám problém s nikým, iba s tebou. Ak neodpískaš takúto penaltu, potom si nikdy nehral futbal," vypočul si z úst liverpoolskeho manažéra rozhodca Paul Tierney.

Mančaft okolo Mohameda Salaha sa oprávnene môže cítiť poškodený. Červenej karte sa vyhol Harry Kane po zákroku na Andyho Robertsona v prvom polčase, naopak, vylúčený bol práve Robertson štvrťhodinu pred koncom. Kloppa však viac hneval moment, keď Tierney neodpískal penaltu po neobratnom súboji Emersona Royala a Dioga Jotu v pokutovom území Tottenhamu.

Jurgen Klopp was not happy with referee Paul Tierney after the game 😳 pic.twitter.com/QdJeZglaLK