V zámorí to považujú za hotovú vec: Bude olympiáda s hráčmi NHL?

Zdá sa, že z veľkej atrakcie nebude napokon nič! Podľa uznávaného zámorského médiá budú ZOH v Pekingu 2022 bez hviezd z NHL.

Samotná profiliga, v ktorej sa aktuálne odkladajú masovo zápasy kvôli koronavírusu a karanténam, to síce ešte nepotvrdila, čas na rozhodnutie je do 10. januára. Vzhľadom na pandemickú situáciu, dlhým karanténam v Číne a potom karanténe v Severnej Amerike, sa nedá vylúčiť, že hráči z NHL do Pekingu napokon neodletia.

Otvoriť galériu Zámorské média tvrdia, že hráči z NHL sa na ZOH v Pekingu nepredstavia. Zdroj: twitter/spittinchiclets

Bez možnosti nominácie hráčov z NHL by tak všetky krajiny museli siahnuť po záložnom variante. Všetky tímy už na takejto možnosti pracujú. Kanada napríklad využila možnosť turnaja v Moskve s hráčmi, ktorí nie sú viazaní v NHL.