Ján Mucha stojí pred obrovskou výzvou: Chce zachrániť Legiu v lige!

Druhým domovom bývalého slovenského futbalového reprezentanta a účastníka majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike Jána Muchu (39) sa stala Varšava.

S Legiou totiž získal v roku 2006 majstrovský titul a o dva roky neskôr aj Poľský pohár a Superpohár. V tom istom roku bol vyhlásený za najlepšieho brankára poľskej ligy. Po skončení kariéry pracoval v štruktúrach klubu ako tréner brankárov. Neskôr sa jeho cesty s Legiou rozišli, ale v týchto dňoch je opäť súčasťou realizačného tímu.

„Legia je moja srdcovka. Viac-menej žijem vo Varšave, a keď ma pred pár dňami oslovil tréner Vukovič a funkcionári na opätovnú spoluprácu, neváhal som ani chvíľu. Ešte na poludnie som bol v Tatrách a večer už zase vo Varšave,“ prezradil pre Nový Čas Ján Mucha.

Bývalý obľúbenec varšavských fanúšikov vie, že do tímu neprichádza do ideálnej atmosféry, ale spoločne s bývalými spolupracovníkmi sa budú snažiť o záchranu neúspešnej sezóny. „V tabuľke to ozaj nevyzerá dobre. Fanúšikovia sa búria, dokonca pred niekoľkými dňami napadli troch hráčov. My ako staronový realizačný tím, ktorý tu pôsobil v roku 2020, urobíme všetko pre to, aby sme ako-tak zachránili sezónu. Vyhrali sme hneď prvý ligový zápas a ideálne by bolo, keby sme triumfovali v Poľskom pohári,“ dodal bývalý reprezentačný gólman.