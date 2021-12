Triatlonista Varga si navliekol kimono: Pôjde v stopách Stevena Seagala?

Je multišportovo nadaný! Najlepší slovenský triatlonista Richard Varga (32) zaradil do svojej prípravy po kickboxe aj ďalšie bojové umenie.

„Očarilo ma brazílske džiu-džicu. Trénujem ho dvakrát týždenne a tešia ma moje pokroky,“ povedal pre Nový Čas Varga, ktorého filmovým hrdinom v detstve bol majster aikida Steven Seagal (69)!

Varga tento rok zažil sklamanie v podobe neúčasti na olympijských hrách v Tokiu. Slovenské triatlonové eso však prijalo nové výzvy. Niekedy v apríli, máji plánujem absolvovať svojho prvého Ironmana.

„Uvidím, ako mi to pôjde. Kvalifikovať sa však na vrcholné podujatie na Havaji by bolo niečo úžasné. Potom sa pomaly začnem pripravovať na olympiádu v Paríži,“ prezradil svoje plány Richard.

Vlaňajšia skúsenosť s covidom si však u neho vyžiadala svoju daň. „Po prekonaní korony ma začal trápiť atopický ekzém. Neviem, či to s ňou súvisí... Keď sa to zhoršovalo, lekárka mi nasadila antibiotiká a kortikoidy. Teraz sa to upokojilo. Dúfam, že sa mi to už nevráti,“ pokračoval Varga.

Najväčšou novinkou v jeho športovej príprave je však spomínané džiu-džicu. „V detstve som robil kickbox, ku ktorému som sa asi pred dvoma rokmi vrátil. K tomu som nedávno pridal brazílske džiu-džicu. Je to fantastický šport, baví ma, ako na zemi odzbrojím súpera. Toto bojové umenie je skvelé na odreagovanie, nejde o agresivitu, ale o to, ako kontrolovať svoje emócie.

Nejde o to, aby ste niekomu ublížili, ale technicky neutralizovali jeho útok. V mladosti ma párkrát napadli, raz v električke, raz vonku. Aj keď trénujem na bicykli, niektorí agresívni vodiči nám nadávajú. Trénujeme v garáži, je to zábava. Chcem sa vedieť ubrániť,“ zamyslel sa triatlonista, ktorý v detstve sledoval hviezdu akčných filmov Stevena Segala (69) a vysvetlil:

„Ten je síce majster aikida, ale bol to môj hrdina. Tie bojové umenia majú k sebe blízko. Rozmýšľam, že možno by som sa po triatlonovej kariére tomu venoval naplno. Či by som však štartoval niekedy na nejakom turnaji, netuším. Musel by som tvrdo trénovať. Ako teraz v triatlone.“