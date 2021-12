Mladíci už majú v dejisku svetového šampionátu za sebou prvý tréning: Slovákom už brnkajú po nose!

Konečne opustili hotel! Slovenskí hokejisti do 20 rokov už absolvovali v dejisku svetového šampionátu v kanadskom meste Red Deer prvý tréning. Po dvojdňovej povinnej karanténe boli všetky testy tímu negatívne a chalani sa konečne poriadne zapotili.

Výprave sa však nevyhli prvé komplikácie, keďže ľad v hlavnej aréne nebol ešte pripravený. Navyše Slováci prídu aj o jeden prípravný zápas a konečná nominácia sa tak musí posunúť!

Zverenci trénera Ivana Feneša museli po prílete do Kanady podstúpiť povinné testy na koronavírus a následne byť dva dni v hotelovej karanténe. „Boli sme sami v izbách a jedlo nám nosili pred dvere. Dva dni nejako vydržíme, potom sa už tešíme na prvý tréning,“ povedal pre Nový Čas útočník Oliver Stümpel, ktorý je synom majstra sveta Jozefa.

Celá výprava mala našťastie negatívne testy a v sobotu večer už vykorčuľovala na ľad.

Výmena haly

Nastali však prvé komplikácie, Slovákom dali organizátori tréning o 8.30 hod. ráno, čo ich zaskočilo, a navyše ľad v hlavnej aréne nebol, šokujúco, pripravený.

Museli tak autobusom cestovať desať minút do tréningovej arény. „Premiestňovali sme sa, ale sme vôbec radi, že sme absolvovali tréning. Neviem, prečo nám dali tréning tak skoro, sú to nepochopiteľné veci, ale musíme to rešpektovať,“ povedal kouč Feneš.

Hráčom však pobyt na ľade padol vhod. „Nie je jednoduché byť dva či tri dni v karanténe. Preto bolo fajn, že sme si rozhýbali nohy,“ povedal obranca Samuel Kňažko pre hockeyslovakia.sk.

Organizátori z dôvodu šírenia nového vírusu prišli aj s ďalšou nečakanou zmenou. Jednotlivé tímy mali pred MS odohrať dva prípravné zápasy, Slováci dnes proti Fínsku a o deň neskôr proti Rakúšanom. V tejto chvíli je jasné, že si zahráme iba jeden súboj, ale ešte sa nevie, kedy a proti komu.

Tréner Feneš má v kádri 28 hráčov a na súpisku môže napísať iba 25. S konečnou nomináciou takisto bude čakať až po odohraní prípravného stretnutia. „Áno, pretože by sa mohlo stať, že pošleme hráčov domov a potom sa v zápase niekto zraní, alebo môžu nastať akékoľvek problémy. Takýto risk si nemôžeme dovoliť,“ dodal kouč dvadsiatky.