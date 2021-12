Ivona Fialková v Svetovom pohári: Prvé body v sezóne

Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v sobotňajších stíhacích pretekoch Svetového pohára. Vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand dosiahla prvé individuálne víťazstvo v kariére. Švédsku radosť podčiarkla tretím miestom jej sestra Hanna. Druhá finišovala domáca Julia Simonová. Jediná Slovenka na štarte Ivona Fialková obsadila 16. miesto a prvýkrát v sezóne bodovala!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mladšia zo sestier Öbergových odštartovala z 3. miesta so 16 s stratou na víťazku šprintu Olsbuovú Röiselandovú. Po úvodnej ležke stratila jednu pozíciu. Olsbuovú Röiselandovú mala po prvej položke náskok 28 s, no na druhej spravila jednu chybu a okrem E. Öbergovej sa na ňu dotiahli aj jej sestra Hanna.

Mladá Švédka potvrdzovala výbornú bežeckú formu v sezóne, po prvej stojke mala náskok 11 s, pri poslednej streľbe síce opäť minula jeden terč, no aj jej súperky a išla do záverečného kola s tesným náskokom 3,6 s pred Simonovou a prvú priečku si postrážila.

Ivona Fialková odštartovala zo 44. miesta s mankom 1:29,6 min. na Olsbuovú Röiselandovú. Po prvej čistej streľbe sa posunula na 33. miesto, na druhej ležke raz chybovala, no obe stojky zvládla výborne, prepracovala sa až na 16. priečku a prvýkrát v sezóne bodovala. Ak by sa brala do úvahy iba stíhačka, bola by 8. najlepšia, predviedla teda podobne skvelú stíhačku ako jej sestra Paulína pred týždňom.