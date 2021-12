Bývalý reprezentačný tréner Lešický o milencovi Dary Rolins, Pavlovi Nedvědovi: Do veľkého futbalu som ho uviedol ja!

Veľmi ho to prekvapilo! Keď sa bývalý futbalový tréner a glosátor Milan Lešický (76) dočítal v médiách o mileneckom vzťahu českej futbalovej legendy Pavla Nedvěda (49) so speváčkou Darou Rolins (49) zostal poriadne zaskočený.

Zároveň sa mu však vynorili spomienky na Nedvědove futbalové začiatky v mládežníckej reprezentácii do 15 rokov, do ktorej ho povolal po intervencii jeho klubového trénera. Bol teda pri tom, keď sa „zrodila“ budúca veľká postava svetového futbalu!

Lešický bol v sezóne 1987/88 hlavným trénerom čs. reprezentácie do 15 rokov. V tom čase ho vyhľadal mládežnícky kouč Plzne Josef Žaloudek a do mužstva mu ponúkol práve Pavla Nedvěda. „Vezmi ho. Je to chlapec z chudobnej rodiny, ale miluje futbal. Zaručujem sa za neho,“ povedal pre Nový Čas Lešický.

Prvé reprezentačné zrazy tak budúca hviezda absolvovala v zimnom období na halových turnajoch. „Vtedy som ho videl prvýkrát. Postavou to bol veľmi malý blonďavý chlapec. Ale už vtedy ukázal mimoriadny talent. Dominoval v testoch s loptou, aj so švihadlom. Technické vybavenie a výbušnosť už vtedy z neho robili hotového hráča. Lenže medzi ostatnými vyzeral ako dieťa, a to vadilo kritikom,“ spomínal ďalej uznávaný odborník.

Na jar v roku 1988 na turnaji vo francúzskom Montana Gui bol Nedvěd dokonca vyhlásený za najobľúbenejšieho hráča. Ale v tom istom období si v ČSSR užil kvôli tomu, že vyzeral ako malé dieťa. „Počas jedného zápasu som sa otočil smerom k tribúne a zakričal som, že nech ho nechajú na pokoji, že je to môj syn. Tak som ho obhajoval,“ pridal úsmevnú historku Lešický a pokračoval:

„Inak to bol mimoriadne skromný, kamarátsky a nekonfliktný chalan. Vôbec nemal komplex zo svojej výšky.“

Aj keď sa potom ich cesty z pochopiteľných dôvodov rozdelili, tréner jeho kariéru sledoval aj naďalej. „Pavel je veľký príklad pre mladých. Názory na neho boli rozporuplné. Jedna skupina v ňom videla dobrý obchodný tovar, druhá ho zatracovala pre jeho výšku.Prerazil, lebo nebol rozmaznaný,“ dodal.