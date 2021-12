Šťastie alebo úmysel? Gólman Buffala Sabres predviedol zákrok roka!

V najlepšej hokejovej lige sveta môžeme vidieť množstvo skvelých gólov, asistencii, no taktiež brankárskych zákrokov. Azda najlepší v doterajšom priebehu sezóny NHL predviedol Malcolm Subban (27) z Buffala Sabres.

Počas piatkového programu hostil mierne favorizovaný Pittsburgh hokejistov Buffala a bol z toho vyrovnaný duel, ktorý Penguins rozhodli až v predĺžení a pripísali si výhru 3:2. Osud stretnutia však mohol byť úplne iný, keby za stavu 1:0 v prvej tretine nevytiahol kanadský brankár zákrok roka. Počas presilovky domácich mal zvýšenie na hokejke Evan Rodrigues (28), no do polodkrytej svätyne puk neprepasíroval. Proti bola Subbanova lapačka, ktorou na čiare neskutočným spôsobom vyrazil puk späť do hry.