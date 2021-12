Zdeno Chára dal bývalým spoluhráčom pocítiť svoju silu: Jedného totálne zdemoloval, druhému takmer vybil zuby!

Slovenský obranca Zdeno Chára (44) je najstarším aktívnym hráčom v zámorskej NHL. Napriek tomu je stále medzi najobávanejšími protihráčmi v lige. Potvrdil to nedávno dvoma bitkami v krátkom čase po sebe. A opäť raz to potvrdil v zápase proti Boston Bruins, ktorého bol dlhé roky kapitánom a priviedol ho k zisku Stanley Cupu.

Bývalých spoluhráčov Chára vonkoncom nešetril! Práve naopak, dal im naplno pocítiť svoju ohromnú fyzickú silu. Hala zaburácala po tom, ako zdemoloval pri mantineli hviezdneho českého útočníka Davida Pastrňáka. Svoje si vytrpel aj Karson Kuhlman, ktorý bol rád, že si zachránil zuby po tom, čo dostal bolestivo dlhočiznou hokejkou Cháru priamo do tváre!

Zdeno Chara didn’t let up on David Pastrnak on this one: pic.twitter.com/kCXP9FtczJ