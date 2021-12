Skvelá Ivona Fialková prvýkrát v sezóne bodovala: Spravila jedinú chybu

Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v sobotňajších stíhacích pretekoch Svetového pohára.

Vo francúzskom stredisku Le Grand-Bornand neďaleko Annecy dosiahla prvé individuálne víťazstvo v kariére časom 29:27,0 min. Švédsku radosť podčiarkla tretím miestom jej sestra Hanna (+11,6 s). Druhá finišovala domáca Julia Simonová (+4,2 s). Jediná Slovenka na štarte Ivona Fialková obsadila s jednou chybou 16. miesto (+1:45,0 min) a prvýkrát v sezóne bodovala.



Mladšia zo sestier Öbergových odštartovala z tretieho miesta so šestnásťsekundovou stratou na víťazku šprintu Marte Olsbuovú Röiselandovú. Po úvodnej ležke stratila jednu pozíciu, keď spomedzi hlavných favoritiek minula jeden terč, no udržala sa vo vedúcej skupine. Olsbuovú Röiselandovú mala po prvej položke náskok 28 s, no na druhej spravila jednu chybu a okrem E. Öbergovej sa na ňu dotiahli aj jej sestra Hanna a štvrtá zo šprintu Lisa Theresa Hauserová. Mladá Švédka potvrdzovala výbornú bežeckú formu v sezóne, po prvej stojke mala náskok 11 sekúnd, pri poslednej streľbe síce opäť minula jeden terč, no aj jej súperky a išla do záverečného kola s tesným náskokom 3,6 s pred Simonovou. V závere si prvú priečku postrážila.



"Je to pre mňa splnený sen, som nesmierne šťastná a ani tomu nemôžem uveriť. V prvej polovici som nestrieľala príliš rýchlo, moja sestra hneď vedľa áno a mala som čo robiť, aby som s ňou držala krok. Bolo zvláštne dostať sa na čelo po poslednej stojke, no som rada, ako som sa s tým vyrovnala. Posledné kolo bolo veľmi tesné, ale verila som, že to zvládnem," povedala víťazka pre oficiálnu stránku IBU.



Ivona Fialková odštartovala zo 44. miesta s mankom 1:29,6 minúty na Olsbuovú Röiselandovú. Po prvej čistej streľbe sa posunula na 33. miesto, na druhej ležke raz chybovala a klesla o šesť miest, no obe stojky zvládla výborne, prepracovala sa až na 16. priečku a prvýkrát v sezóne bodovala.



Na čele celkového poradia sa udržala Olsbuová Röiselandová s 379 bodmi, na druhú priečku poskočila E. Öbergová (327 b). V poradí stíhacích pretekov je rovnaké poradie na čele, Nórka vedie pred Švédkou o 19 bodov.



výsledky:

1. Elvira Öbergová (Švéd.) 29:27,0 min, (2 tr. okruhy), 2. Julia Simonová (Fr.) +4,2 s (1), 3. Hanna Öbergová (Švéd.) +11,6 (2), 4. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +13,4 (3), 5. Lisa Vittozziová (Tal.) +19,6 (1), 6. Anais Bescondová (Fr.) +30,7 (1), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +40,5 (1), 8. Svetlana Mironovová (Rus.) +52,0 (1), 9. Kristina Rezcovová (Rus.) +52,4 (3), 10. Dorothea Wiererová (Tal.) +55,1 (2), ... 16. Ivona FIALKOVÁ (SR) +1:45,0 min (1)

celkové poradie SP (8 z 22):

1. Olsbuová Röiselandová 379 b., 2. E. Öbergová 327, 3. Dzinara Alimbekavová (Biel.) 305, 4. Hanna Solová (Biel.) 291, 5. Hauserová 289, 6. H. Öbergová 287, ... 48. Paulína FIALKOVÁ (SR) 30, 50. I. FIALKOVÁ 25

poradie v stíhacích pretekoch (3 zo 7):

1. Olsbuová Röiselandová 163 b., 2. E. Öbergová 144, 3. H. Öbergová 126, 4. Alimbekavová 104, 5. Bescondová 101, 6. Solová 101, ... 35. I. FIALKOVÁ 25, 36. P. FIALKOVÁ 21