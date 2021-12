Fenomenálny Lewandowski prekonal takmer 50-ročný rekord Gerda Müllera: Postúpil som na ďalšiu úroveň!

Futbalisti Bayernu Mníchov si nenechali pokaziť vianočné sviatky, v poslednom vystúpení v roku zdolali v piatok Wolfsburg hladko 4:0 a pred sobotňajšími zápasmi 17. kola mali na čele deväťbodový náskok pred Dortmundom.

Poľský kanonier Robert Lewandowski navyše zakončil celoročnú snahu 43. gólom v súťaži a o jeden zásah tak prekonal rekord Gerda Müllera, ktorý v kalendárnom roku 1972 zaknihoval 42 ligových gólov.



Lewandowski iba v utorok rekord ikony Bayernu vyrovnal dvoma zásahmi na ihrisku Stuttgartu a pred súbojom s "vlkmi" mal prekonanie ďalšieho historického míľniku v hlave. "Bol to turbulentný rok, priniesol množstvo emócií. Postúpil som na ďalšiu úroveň. Som mimoriadne hrdý na to, čo som dosiahol. Teraz si môžem užiť čas s rodinou a priateľmi. Do Nového roku vstúpime s dobrou náladou," zhodnotil celý uplynulý kalendárny rok poľský útočník podľa oficiálnej stránky Bayernu.



Kanonier bavorského veľkoklubu má aktuálne na konte 19 zásahov v sezóne. "Gól bol veľmi pekný, zaslúžil si ho. Navyše ho dosiahol svojou slabšou nohou," vyzdvihol zverenca tréner Julian Nagelsmann.



Sieť Wolfsburgu rozvlnil aj Thomas Müller, ktorý si v tíme Bavorov pripísal okrúhly 400. štart. Jeho gól mal poradové číslo 222. "Štyristo zápasov v 1. bundeslige, tak to chcelo víťazstvo. Položím si ho pod vianočný stromček," tešil sa 32-ročný odchovanec Bayernu.



Mníchovčania aktuálne ťahajú šnúru siedmich víťazstiev vo všetkých súťažiach. Aj preto športový riaditeľ klubu Hasan Salihamidžič informoval, že v nadchádzajúcom prestupovom období nemožno očakávať žiadne veľké príchody nových hráčov. "Faktom je, že máme dobrý káder. Budeme pokračovať v tom, čo robíme celú sezónu," povedal podľa AFP.