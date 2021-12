Dara Rolins o vzťahu s Pavlom Nedvědom: Osudná jedenástka, kedy sa zachvela zem a ako budú tráviť sviatky?

Speváčka Dara Rolins (49) prezradila detaily zoznámenia s českou futbalovou legendou Pavlom Nedvědom (49). Prehovorila o osudnej jedenástke a ako bude zamilovaná dvojica tráviť blížiace sa sviatky?

Prominentná dvojica Dara Rolins (49) a Pavel Nedvěd (49) nedávno verejne priznali svoj vzťah, ktorý sa im úspešne darilo tajiť šesť mesiacov. Slovenská speváčka v relácii Showtime prezradila detaily zo začiatkov ich vzťahu, aj to, prečo ich vzťah sprevádza magické číslo 11. Všetko začalo už v roku 2011, keď ich cesty spojila spoločná kampaň na športové oblečenie.

„Ja si to fotenie, napríklad, vôbec nepamätám. Je to ale vtipné. Pre Pavla je jedenástka osudové číslo, mal ju na drese. To číslo sa nám teraz dosť často objavuje v živote v rôznych súvislostiach, takže niečo na tej jedenástke asi bude, ako hovorí Pavel,“ cituje Daru Rolins web cnn.iprima.cz.

Pred pol rokom sa dali dokopy vďaka tomu, že Dara Rolins kvôli svojim módnym pracovným aktivitám často cestovala do Talianska. Pavel Nedvěd je popredným funkcionárom v Juventuse Turín.

„Myslím, že keby som nebola takzvane za rohom v Taliansku, ku spoločnému stretnutiu v Prahe by len tak nedošlo. Priznávam, trochu tomu pomohli naši spoloční kamaráti a Pavel, ktorý mi kúzelným spôsobom dlho dvoril. Roky som od neho dostávala kvety k narodeninám. Potom ma v Taliansku pozval na kávu a bolo jasné, že sa zachvela zem,“ prezradila úspešná speváčka či podnikateľka.

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a Dara Rolins prezradila, ako ich strávi so svojou novou láskou.

„Pavel bude na Štedrý deň s rodinou, rovnako ako ja budem s Matejom a Laurou. Obdobie medzi sviatkami už strávime spolu, nový rok spoločne s Laurou a pár priateľmi privítame v Taliansku v horách. Na to sa veľmi tešíme."