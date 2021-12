Rozpis zápasov Slovenska v Lige národov: Cestu za postupom začnú proti Bielorusku

Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje účinkovanie v 3. skupine C-divízie Ligy národov 2022/2023 doma proti Bielorusku. Zápas je na programe 3. júna budúceho roka s úvodným výkopom o 20.45 h. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Už o tri dni neskôr čaká Slovákov ďalší domáci zápas proti víťazovi baráže, v ktorej si zmerajú sily Kazachstan s Moldavskom. V ďalšom júnovom termíne (10. júna) nastúpia v Azerbajdžane a 13. júna na pôde Kazachstanu alebo Moldavska. V septembrovom asociačnom termíne budú hrať doma s Azerbajdžanom (22. septembra) a skončia v Bielorusku (25. septembra).

Slováci sa po účinkovaniach v dvoch predošlých ročníkoch LN v Lige B predstavia v nadchádzajúcej edícii tejto súťaže v "céčku". Nasadení boli v 1. koši spolu s Tureckom, Bulharskom a Severným Írskom. Všetky štyri mužstvá sa ocitli v C-divízii po vypadnutí z B-divízie. Pred štvrtkovým žrebom platilo, že na týchto súperov v štvorčlennej skupine s určitosťou nemohli naraziť.

Liga národov sa bude hrať budúci rok v júni, ktorý bude "nabitý" so 4. kolami. V septembri sa odohrajú zostávajúce dve kolá. Víťazov skupín A-divízie čaká od 14. do 18. júna 2023 finálový turnaj. V marci 2024 sa potom rozhodne v baráži o zostupujúcich do D-divízie.

Z LN bude zrejme šanca postúpiť cez baráž aj na majstrovstvá Európy 2024 do Nemecka. Otázny je ale ešte formát kvalifikácie, známy bude až v júni 2022. Slovensko už má s play off LN dobrú skúsenosť, práve cez ňu postúpilo na EURO 2020, ktoré pre pandémiu COVID-19 odohralo v tomto roku. Vyradilo v nej Írsko aj Severné Írsko.



Program zápasov skupiny C3

1. kolo

3. júna 2022 o 20.45 h SLOVENSKO – Bielorusko

3. júna 2022 o 16.00 h/20.45 h Kazachstan/Moldavsko – Azerbajdžan



2. kolo

6. jún 2022 o 20.45 h SLOVENSKO – Kazachstan/Moldavsko

6. jún 2022 o 20.45 h Bielorusko – Azerbajdžan



3. kolo

10. júna 2022 o 18.00 h Azerbajdžan – SLOVENSKO

10. júna 2022 o 20.45 h Bielorusko – Kazachstan/Moldavsko



4. kolo

13. júna 2022 o 16.00 h / 20.45 h Kazachstan/Moldavsko – SLOVENSKO

13. júna 2022 o 18.00 h Azerbajdžan – Bielorusko



5. kolo

22. septembra 2022 o 16.00 h / 20.45 h Kazachstan / Moldavsko – Slovensko

22. septembra 2022 o 20.45 h SLOVENSKO – Azerbajdžan



6. kolo

25. septembra 2022 o 18.00 h Azerbajdžan – Kazachstan/Moldavsko

25. septembra 2022 o 18.00 h Bielorusko – SLOVENSKO