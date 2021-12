Tatar sa trafil do šibenice a nabíjal na gól, New Jersey to ale nestačilo

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v nočnom súboji zámorskej NHL proti svojmu bývalému tímu gól a asistenciu, jeho New Jersey však prehralo doma s Vegas 3:5.

Pre "diablov" to bola štvrtá prehra za sebou a ôsma z uplynulých deviatich zápasov. Tatar má po 28 vystúpeniach v tejto sezóne na konte 14 kanadských bodov za 6 gólov a 8 asistencií. Proti svojmu bývalému tímu si zahral aj obranca Zdeno Chára. Na rozdiel od Tatara nebodoval, no tešil sa z výhry New Yorku Islanders 3:1 nad Bostonom.

Zápas Montreal - Philadelphia (3:2 pp a sn) sa po nariadení miestnych zdravotníckych orgánov hral pred prázdnymi tribúnami Bell Centra. Dôvodom je zhoršujúci sa stav pandémie koronavírusu.

Výsledky:

Carolina - Detroit 5:3 (3:2, 0:1, 2:0)

Góly: 3. Niederreiter (Fast, Poturalski), 8. A. DeAngelo (Fast, Kotkaniemi), 19. Drury (Kotkaniemi, T. Teräväinen), 41. Niederreiter (M. Nečas, Pesce), 60. Trocheck (T. Teräväinen, M. Nečas) – 6. Gagner, 14. Larkin (L. Raymond), 32. Bertuzzi (Larkin, L. Raymond).

Florida - Los Angeles 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 15. Kiersted (Huberdeau, S. Reinhart) – 18. O. Määttä (Grundström, T. Moore), 24. Kopitar (Durzi, Iafallo), 33. D. Brown (M. Roy), 48. Kaliyev (B. Lizotte).

Montreal - Philadelphia 3:2 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Lehkonen (Kulak, A. Romanov), 55. Dauphin (Chiarot, D. Savard), rozh. náj. Drouin – 23. Willman (J. van Riemsdyk, K. Hayes), 40. J. Cates (P. Brown, Sanheim).

New Jersey - Vegas 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Góly: 2. J. Hughes (D. Hamilton, Tatar), 51. Tatar (Severson, Ty Smith), 53. Vesey (Siegenthaler, M. McLeod) – 11. Coghlan (R. Smith, Marchessault), 24. W. Carrier (Kolesar, B. Howden), 48. W. Karlsson (R. Smith, Coghlan), 49. N. Roy (Janmark, Pietrangelo), 59. Marchessault (W. Karlsson, McNabb).

Tampa Bay - Ottawa 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 24. Killorn (Colton, Hedman), 36. Hedman (Stamkos) – 16. Chabot.

New York Islanders - Boston 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 12. Clutterbuck, 22. Beauvillier (Salo, Bailey), 58. Clutterbuck (A. Lee, Chára) – 60. M. Reilly (Carlo, Ullmark).

Minnesota - Buffalo 2:3 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 11. Merrill (D. Kulikov, Hartman), 40. Kaprizov (Goligoski, Spurgeon) – 29. Cozens (Jokiharju), 53. Pysyk (Hinostroza, Jankowski), rozh. náj. Tage Thompson.

Nashville - Colorado 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 14. F. Forsberg (A. Carrier, Sissons), 28. Jeannot (Sissons, F. Forsberg), 37. F. Forsberg, 53. Josi (Sissons, Jeannot), 59. Ekholm (A. Carrier) – 30. Rantanen (Kadri, MacKinnon), 50. Ničuškin (Rantanen, Girard).

Edmonton - Columbus 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Góly: 8. Puljujärvi (Barrie, Draisaitl), 9. Puljujärvi (Nugent-Hopkins, McDavid), 12. D. Ryan (Brendan Perlini), 37. Brendan Perlini (Kassian, Bouchard), 58. Foegele (Puljujärvi) – 47. Nyquist (Sillinger, Bean), 57. Danforth (Werenski).

San Jose - Vancouver 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Góly: 18. T. Meier (E. Karlsson, Hertl), 49. Cogliano (Pederson, Burns) – 13. Boeser, 17. Horvat (J. T. Miller, Q. Hughes), 38. Boeser (J. T. Miller, Pearson), 58. J. T. Miller, 59. Dickinson (Elias Pettersson).